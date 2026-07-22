Liverpool și Arsenal au început bătălia pentru starul de 100 de milioane de lire al francezilor

Echipele din Premier League s-au dezlănțuit pe piața transferurilor, mai ales după ce Chelsea a cheltuit nu mai puțin de 137 de milioane de euro pentru aducerea lui Morgan Rogers.
Liverpool și Arsenal luptă cot la cot pentru starul echipei naționala a Franței, al cărui transfer ar putea costa peste 100 de milioane de lire sterline.
Liverpool și Arsenal luptă pentru Bradley Barcola
Bradley Barcola este gata să facă un nou pas în cariera sa, după ce a câștigat tot ce era posibil alături de Paris Saint Germain. Starul din Hexagon se află pe lista mai multor cluburi importante din Anglia, Spania și Germania, dar mutarea nu va fi una simplă pentru nimeni.
Potrivit celor de la The Sun, Liverpool și Arsenal sunt cele mai probabile destinații pentru jucătorul care mai are contract cu campioana Franței până în vara anului 2028.
Sursa citată menționează că transferul ar costa minim 100 de milioane de lire sterline, în contextul în care fotbalistul vine la pachet cu un CV impresionant, dar și cu cifre bune.
- 152 de meciuri, 39 de goluri și 37 de assist-uri are Bradley Barcola la PSG
- 12 trofee a cucerit alături de gruparea de pe Parc des Princes.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Liverpool are confident they will beat Arsenal to the signing of Bradley Barcola.
The PSG winger is valued at around £100m and is also attracting interest from Bayern Munich.
— @TheSun pic.twitter.com/ladZmLbYv7
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026
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