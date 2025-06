"Ar fi bătăi de stradă!" Avertisment dur al lui Gigi Becali. Ce probleme ar provoca promovarea CSA Steaua - Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat imediat după ce a aflat că Parlamentul ar putea schimba Legea Sportului. Asta ar însemna că echipele departamentale pot promova în Liga 1, lucru interzis până acum. Latifundiarul din Pipera nu îşi face griji din punct de vedere sportiv dacă o asemenea lege ar trece.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali spune însă că ar fi mari probleme la meciurile directe dintre cei de la FCSB şi cei de la CSA Steaua. Asta din cauza ciocnirilor dintre suporterii celor două rivale care în trecut încurajau aceeaşi echipă.

Gigi Becali, verdict dur din cauza modificării Legii Sportului

Gigi Becali transmite un mesaj extrem de dur. Spune clar că vor fi mari probleme între suporterii celor două echipe dacă formaţia MAPN ar promova în Liga 1. Se teme de confruntări între ultraşi. “Poate aia e posibil și ei zic cealaltă, nu știu, pe mine nu mă deranjează cu nimic. Eu vreau pace și liniște, îmi văd de treaba mea. Să mă lase în pace pe mine, să facă ce vor!

Nu are de ce să fie opusul păcii și liniștii, ce treabă am eu cu ei? Da, ar fi bătăi la meciurile directe. Dar nu prea are de ce, ei o să fie puțini, ca să ia suporteri, că zic că vor migra… nu vor migra!”, a spus Gigi Becali, conform iamsport.ro.

În schimb, Gigi Becali nu le dă nicio şansă, din punct de vedere sportiv, celor de la CSA Steaua. E convins că problemele financiare vor apărea foarte repede şi că nu vor veni alţi sponsoli la clubul celor de la MAPN.