“Are o boală!” Valeriu Iftime continuă ironiile, după ce a învins FCSB: “A fost ca Prefab Modelul”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, este în cotninuare în extaz după victoria obţinută de echipa sa în faţa celor de la FCSB. FC Botoşani s-a impus cu 3-2, în etapa a treia din play-out. Aceasta a fost prima înfrângere suferită de roş-albaştri de la venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

Iftime a continuat ironiile la adresa echipe lui Gigi Becali şi susţine că Mirel Rădoi are o misiune dificilă la FCSB, în încercarea de a readuce echipa pe linia de plutire. Mai mult, el a comparat FCSB-ul cu Prefab Modelul, o fostă echipă din Liga 2, din judeţul Călărăşi.

Valeriu Iftime: “Încă îmi e neclar ce se întâmplă la FCSB. Echipa asta are o boală”

“A fost o victorie foarte clară. Da, eu am văzut mai ales la FCSB, domnul Becali dă explicații, nu se mai bagă, se bagă, adică suntem într-o lume în care vorbim orice numai de fotbal nu. Botoșani a făcut un meci perfect. Nu știu dacă FCSB e chiar așa de slabă cum a părut aseară sau am fost noi mai buni. Pentru că i-am sufocat, am avut trei mingi în bară, 60% posesie, trei goluri marcate. Eu cred că arbitrul a fost foarte bun. Am avut 500 și ceva de pase față de 300 ale FCSB-ului.

Aseară, FCSB a fost ca Prefab Modelul, echipa de pe vremuri de la Călărași. Croitoru a pregătit foarte bine meciul. Mai așteptăm un meci de baraj cu ei, să îi batem și acolo ar fi extraordinar. Să bați FCSB de maniera asta, eu nu am văzut echipe să o domine așa. Chiar dacă zic ei că sunt într-o formă mai slabă, noi aseară i-am dominat.

Încă mi-e neclar ce se întâmplă la FCSB. Adică ce-a făcut că domnul Becali cu Mirel, l-a adus ca să se distreze un pic în play-out. E o greșeală a unui om care nu înțelege lumea în care trăim. Știți? Adică nu poți să spui că vine imediat și se distrează cu noi. Că nu-i deloc așa. Echipa asta are o boală, eu am spus. Adică nu e o echipă de fotbal organizată, motivată, structurată pe valorile și valențele fotbaliștilor de acolo. Mirel are o treabă grea”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.