“Are o boală!” Valeriu Iftime continuă ironiile, după ce a învins FCSB: “A fost ca Prefab Modelul”

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 12:03

Valeriu Iftime / Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, este în cotninuare în extaz după victoria obţinută de echipa sa în faţa celor de la FCSB. FC Botoşani s-a impus cu 3-2, în etapa a treia din play-out. Aceasta a fost prima înfrângere suferită de roş-albaştri de la venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

Iftime a continuat ironiile la adresa echipe lui Gigi Becali şi susţine că Mirel Rădoi are o misiune dificilă la FCSB, în încercarea de a readuce echipa pe linia de plutire. Mai mult, el a comparat FCSB-ul cu Prefab Modelul, o fostă echipă din Liga 2, din judeţul Călărăşi.

Valeriu Iftime: “Încă îmi e neclar ce se întâmplă la FCSB. Echipa asta are o boală”

“A fost o victorie foarte clară. Da, eu am văzut mai ales la FCSB, domnul Becali dă explicații, nu se mai bagă, se bagă, adică suntem într-o lume în care vorbim orice numai de fotbal nu. Botoșani a făcut un meci perfect. Nu știu dacă FCSB e chiar așa de slabă cum a părut aseară sau am fost noi mai buni. Pentru că i-am sufocat, am avut trei mingi în bară, 60% posesie, trei goluri marcate. Eu cred că arbitrul a fost foarte bun. Am avut 500 și ceva de pase față de 300 ale FCSB-ului.

Aseară, FCSB a fost ca Prefab Modelul, echipa de pe vremuri de la Călărași. Croitoru a pregătit foarte bine meciul. Mai așteptăm un meci de baraj cu ei, să îi batem și acolo ar fi extraordinar. Să bați FCSB de maniera asta, eu nu am văzut echipe să o domine așa. Chiar dacă zic ei că sunt într-o formă mai slabă, noi aseară i-am dominat.

Încă mi-e neclar ce se întâmplă la FCSB. Adică ce-a făcut că domnul Becali cu Mirel, l-a adus ca să se distreze un pic în play-out. E o greșeală a unui om care nu înțelege lumea în care trăim. Știți? Adică nu poți să spui că vine imediat și se distrează cu noi. Că nu-i deloc așa. Echipa asta are o boală, eu am spus. Adică nu e o echipă de fotbal organizată, motivată, structurată pe valorile și valențele fotbaliștilor de acolo. Mirel are o treabă grea”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu