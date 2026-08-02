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Marius Baciu, categoric în privinţa „cârtiţelor” din vestiarul FCSB-ului: „Vă garantez”

Alex Masgras Publicat: 2 august 2026, 18:59

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Marius Baciu, categoric în privinţa „cârtiţelor din vestiarul FCSB-ului: „Vă garantez

Marius Baciu / Sport Pictures

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Marius Baciu a vorbit pentru prima oară despre presupusele „cârtiţe” din vestiarul FCSB-ului. Eliminarea din Conference League a dat startul mai multor speculaţii, iar în presă au apărut zvonuri legate de faptul că jucătorii vor ca Baciu să plece de la echipă.

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La conferinţa de presă dinaintea meciului cu Farul, Marius Baciu a fost întrebat dacă există „cârtiţe” în vestiar şi dacă simte că a fost sabotat de fotbaliştii de la FCSB, care nu îl mai vor pe banca tehnică.

Marius Baciu nu crede că FCSB are „cârtiţe” în vestiar: „E urât de tot să spunem aşa ceva”

Marius Baciu susţine însă că nu există aşa ceva în vestiarul FCSB-ului şi a fost deranjat de întrebările legate de acest subiect:

„Nu cred că există așa ceva și nici nu aș vrea să mă mai întrebi de cârtițe și de lucruri de genul acesta, pentru că e urât de tot să spunem așa ceva!

Nu există așa ceva, vă garantez! Și plus de asta, analizăm fiecare antrenament. Sunt foarte tipicar la orice, antrenamentele sunt filmate și din dronă și dacă s-ar întâmpla ceva, am fi primit.

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Ar fi fost semnalizat lucrul ăsta. Pentru că antrenamentul e foarte important pentru noi. Analizăm fiecare antrenament în parte”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă.

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