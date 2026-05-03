Atmosferă incendiară înainte de Universitatea Craiova – Dinamo. Suporterii oltenilor au făcut show pe străzi

Atmosfera creată de Universitatea Craiova înainte de meciul cu Dinamo

Se anunță infern în Bănie la derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, iar acest lucru poate fi anticipat în baza imaginilor apărute înainte de meci.

În jurul orei 19:30, aproximativ 3.000 de suporteri olteni au venit la stadion împreună cu autocarul echipei lui Filipe Coelho și au creat o atmosferă fabuloasă.

Show pirotehnic înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova și Dinamo urmează să se întâlnească într-un duel extrem de important atât în lupta pentru titlu, cât și în cea pentru cupele europene. Înainte de meci, fanii alb-albaștrilor i-au întâmpinat cum se cuvine pe jucătorii lui Coelho, care au nevoie de victorie pentru a se distanța din nou la trei puncte de “U” Cluj în fruntea clasamentului.

“Înarmați” cu steaguri, fumigene și fulere, fanii Craiovei au făcut show pe stradă în timp ce autocarul Universității trecea pe lângă ei. “Ole, ole, ole, Știința, Știința“, a fost una dintre scandările care s-a auzit constant pe străzile din orașul oltenesc în timp ce mașina se îndrepta spre stadionul “Ion Oblemenco”.

S-a creat o atmosferă incendiară, fumigenele suporterilor creând un nor de fum prin care autocarul a fost nevoit să treacă. În același timp, Jandarmeria încerca să potolească fanii.