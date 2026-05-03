“I-am spus lui Gigi ce face greşit” Fostul antrenor din Liga 1 a identificat principala problemă de la FCSB!

Ionuţ Chirilă (60 de ani), fost antrenor în Liga 1, a vorbit despre marea problemă a FCSB-ului, campioana ultimelor două sezoane, care a ratat play-off-ul în acest sezon.

În condiţiile în care se vorbeşte de varianta unui antrenor străin la FCSB, Ionuţ Chirilă a ironizat situaţia de la campioană, glumind că singurul care ar putea rezolva problema este Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City.

Ionuţ Chirilă: “I-am spus lui Gigi de ani de zile ce face greşit. Nu are o filozofie de joc câştigătoare”

„Singurul care nu a antrenat FCSB sunt eu. În rest a antrenat toată lumea. (n.r.: Și vă doriți?) Nu neapărat, nu-și dorește Gigi. Eu i-am spus lui Gigi de ani de zile ce face greșit. Nu are o filozofie de joc câștigătoare. FCSB este un conglomerat de valori individuale, iar unele dintre ele nu se potrivesc în sistemul și filozofia pe care le pregătești și antrenezi.

Gigi așteaptă ca un jucător să vină și să-i rezolve posesia, pasele. Nu înțelege că acest jucător trebuie format. FCSB este un mic PSG, care, până să vină Luis Enrique, băgau miliarde și nu înțelegeau de ce nu câștigau Champions League. Și i-au avut pe toți: Messi, Neymar, Mbappe, Ibrahimovic. A venit Luis Enrique și a făcut un grup, o echipă.

“Îţi spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB: Guardiola”

Îți spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB. Guardiola vine și cumpără FCSB-ul lui Gigi Becali, devine acționar majoritar și Gigi Becali nu mai poate să vorbească. Singura variantă! S-a rezolvat! Și câștigă Champions League! În direct, ți-am spus acum. Îi spune lui Gigi Becali: «Cât vreți? 50 de milioane? Poftiți 60 de milioane. Rămâneți cu 49%, eu am 51% și de azi vorbesc eu, Guardiola!»”, a declarat Ionuţ Chirilă pentru digisport.ro.