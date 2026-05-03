“I-am spus lui Gigi ce face greşit” Fostul antrenor din Liga 1 a identificat principala problemă de la FCSB!

Ionuţ Chirilă (60 de ani), fost antrenor în Liga 1, a vorbit despre marea problemă a FCSB-ului, campioana ultimelor două sezoane, care a ratat play-off-ul în acest sezon.
În condiţiile în care se vorbeşte de varianta unui antrenor străin la FCSB, Ionuţ Chirilă a ironizat situaţia de la campioană, glumind că singurul care ar putea rezolva problema este Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City.
Ionuţ Chirilă: “I-am spus lui Gigi de ani de zile ce face greşit. Nu are o filozofie de joc câştigătoare”
„Singurul care nu a antrenat FCSB sunt eu. În rest a antrenat toată lumea. (n.r.: Și vă doriți?) Nu neapărat, nu-și dorește Gigi. Eu i-am spus lui Gigi de ani de zile ce face greșit. Nu are o filozofie de joc câștigătoare. FCSB este un conglomerat de valori individuale, iar unele dintre ele nu se potrivesc în sistemul și filozofia pe care le pregătești și antrenezi.
Gigi așteaptă ca un jucător să vină și să-i rezolve posesia, pasele. Nu înțelege că acest jucător trebuie format. FCSB este un mic PSG, care, până să vină Luis Enrique, băgau miliarde și nu înțelegeau de ce nu câștigau Champions League. Și i-au avut pe toți: Messi, Neymar, Mbappe, Ibrahimovic. A venit Luis Enrique și a făcut un grup, o echipă.
“Îţi spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB: Guardiola”
Îți spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB. Guardiola vine și cumpără FCSB-ul lui Gigi Becali, devine acționar majoritar și Gigi Becali nu mai poate să vorbească. Singura variantă! S-a rezolvat! Și câștigă Champions League! În direct, ți-am spus acum. Îi spune lui Gigi Becali: «Cât vreți? 50 de milioane? Poftiți 60 de milioane. Rămâneți cu 49%, eu am 51% și de azi vorbesc eu, Guardiola!»”, a declarat Ionuţ Chirilă pentru digisport.ro.
Gigi Becali va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous (45 de ani) să se întoarcă la FCSB. Cipriotul a refuzat oferta iniţială, pe care i-a făcut-o Mihai Stoica, dar Becali e convins că îl va convinge. Becali transmitea că îl va suna în două săptămâni. Charalambous ar fi respins iniţial oferta FCSB-ului fiindcă nu ar da bine în CV să se întoarcă atât de devreme la o formaţie de la care a demisionat.
Cu tandemul Charalambous – Pintilii FCSB a luat titlul în ultimele două sezoane. Cei doi au demisionat în urma ratării play-off-ului. Becali l-a întrebat, recent, şi pe Mihai Pintilii (41 de ani) dacă se va întoarce la campioană în cazul în care ar reveni Elias Charalambous. Pintilii a spus că nu ar veni. El ar urma să devină selecţionerul naţionalei U20 a României.
Ionuţ Chirilă a antrenat-o ultima oară pe Academica Clinceni, în 2021, atunci când echipa se afla în prima ligă. A mai fost, în trecut, antrenorul lui ASA Târgu Mureş, CSMS Iaşi, Concordia Chiajna, UTA, Jiul sau CSM Focşani.
- Giovanni Becali i-a transmis lui Nicolescu ce transferuri trebuie să facă pentru ca Dinamo să atace titlul!
- Ce scenariu ar fi! Florin Prunea aruncă un nume-surpriză în discuția pentru viitorul antrenor de la FCSB
- Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Își va termina aventura”
- Costel Gâlcă, meci de totul sau nimic cu Daniel Pancu, în Rapid – CFR: „E ultima șansă. Sunt ambiții mari”
- „Să-și aștepte rândul”. Liviu Ciobotariu, reacție categorică despre situația fiului său de la Rapid