Reacţia FRF după ce cluburile din Liga 1 au cerut amânarea cu o săptămână a startului sezonului următor!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 aprilie 2026, 19:55

Gino Iorgulescu și Răzvan Burleanu, la o Adunare Generală a FRF / Sport Pictures

FRF a reacţionat după ce cluburile din Liga 1 au cerut amânarea cu o săptămână a sezonului următor. Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (47 de ani), a fost cel mai vocal dintre conducătorii din Liga 1 cu această cerere.

Într-un comunicat, FRF a transmis că a fost deja aprobat calendarul pentru următorul sezon al Ligii 1. Campionatul ar urma să înceapă pe 10 iulie. Cluburile ar fi dorit ca următorul sezon al Ligii 1 să înceapă pe 17 iulie, invocând perioada prea mică de odihnă pentru fotbalişti.

Precizările FRF după ce cluburile au dorit amânarea cu o săptămână a sezonului următor din Liga 1: “Calendarul a fost aprobat”

“Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, administrația FRF precizează:

În ultima ședință a Comitetului Executiv, din data de 16 aprilie 2026, a fost aprobat calendarul competițional al Superligii în forma în care a fost prezentat de domnul Gino Iorgulescu. Menționăm că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a specificat în plenul ședinței că propunerea vine ca urmare a consultării cu cluburile din Superligă”, a transmis FRF, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Pe 2 ianuarie, majoritatea echipelor au început pregătirea. Jucătorii nu au avut timp de odihnă, de vacanță, de relaxare. Acum, terminăm sezonul competițional pe 26 mai, iar pe 7 iunie avem reunirea. Pe 8 ar trebui să dăm drumul la treabă. Este mult prea puțin! Nu se poate! Jucătorii au nevoie de odihnă fizică și mentală.

Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească, atunci trebuie să se țină cont și de părerea cluburilor din Superliga. În condițiile actuale, cu atât de puține zile de odihnă, cred că este imposibil. Din păcate, nu suntem la Campionatul Mondial… Atunci mai înțelegeam. Uitați-vă că jucătorii au vacanță două luni în Italia.

Sunt sigur că Liga o să lupte pentru cluburi și că vom găsi o soluție să începem noul sezon pe 17 iulie! Jucătorii au nevoie de timp în plus pentru a-și putea reveni fizic și mental.

Eu, ca președinte de club, trebuie să văd binele jucătorilor și al echipei mele. Chiar trebuie să ne gândim, în primul rând, la starea jucătorilor, fizică și mentală. În al doilea rând, toată lumea se organizează pentru a putea face transferuri. Ce să fac într-o săptămână, când lumea este în vacanță?”, declara Dani Coman, pentru gsp.ro.

Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grameAu apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
