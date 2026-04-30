Reacţia FRF după ce cluburile din Liga 1 au cerut amânarea cu o săptămână a startului sezonului următor!

FRF a reacţionat după ce cluburile din Liga 1 au cerut amânarea cu o săptămână a sezonului următor. Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (47 de ani), a fost cel mai vocal dintre conducătorii din Liga 1 cu această cerere.

Într-un comunicat, FRF a transmis că a fost deja aprobat calendarul pentru următorul sezon al Ligii 1. Campionatul ar urma să înceapă pe 10 iulie. Cluburile ar fi dorit ca următorul sezon al Ligii 1 să înceapă pe 17 iulie, invocând perioada prea mică de odihnă pentru fotbalişti.

Precizările FRF după ce cluburile au dorit amânarea cu o săptămână a sezonului următor din Liga 1: “Calendarul a fost aprobat”

“Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, administrația FRF precizează:

În ultima ședință a Comitetului Executiv, din data de 16 aprilie 2026, a fost aprobat calendarul competițional al Superligii în forma în care a fost prezentat de domnul Gino Iorgulescu. Menționăm că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a specificat în plenul ședinței că propunerea vine ca urmare a consultării cu cluburile din Superligă”, a transmis FRF, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

„Pe 2 ianuarie, majoritatea echipelor au început pregătirea. Jucătorii nu au avut timp de odihnă, de vacanță, de relaxare. Acum, terminăm sezonul competițional pe 26 mai, iar pe 7 iunie avem reunirea. Pe 8 ar trebui să dăm drumul la treabă. Este mult prea puțin! Nu se poate! Jucătorii au nevoie de odihnă fizică și mentală.