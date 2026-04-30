A încălcat o lege nescrisă și l-a scos din minți pe Simeone! Ce s-a întâmplat imediat după Atletico – Arsenal

Partida tur din semifinalele UCL dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost marcată după fluierul final de un moment tensionat ce i-a avut în prim-plan pe Diego Simeone și Ben White, fundașul londonezilor. În timp ce jucătorii se îndreptau la vestiare, fotbalistul lui Mikel Arteta a călcat peste emblema clubului spaniol așezată pe teren, iar antrenorul argentinian a ținut să îi facă morală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atletico Madrid și Arsenal au oferit miercuri seara o semifinală decisă de două lovituri de la 11 metri. Prima dată, “tunarii” au deschis scorul grație lui Viktor Gyokeres după o fază controversată, după care Julian Alvarez a restabilit egalitatea tot de la punctul cu var după un henț în careu.

Momentul care l-a făcut pe Simeone să cedeze după Atletico – Arsenal 1-1

După fluierul final, jucătorii celor două formații au început să se îndrepte spre vestiare, iar în drum spre tunel au avut de trecut și prin zona unde pe gazon e pusă emblema lui Atletico Madrid. În Spania în particular, dar și în alte țări, sigla echipei aflată pe gazon este considerat ceva sfânt, motiv pentru care inclusiv adversarii aleg să treacă pe lângă ea.

Nu același lucru s-a întâmplat și după partida de pe Metropolitano, când Ben White, omul care a comis penalty-ul din care Atletico a restabilit egalitatea, a trecut direct peste emblema formației “rojiblanco”, în timp ce coechipierii săi au evitat.

Pe imaginile oferite de Marca se observă cum fundașul londonezilor nu ezită să recurgă la acest gest, dar și cum Diego Simeone intervine imediat. Inițial, Giuliano Simeone a fost cel care i-a atras atenția lui White, după din spate a venit și antrenorul lui Atletico Madrid, care i-a dat câteva palme pe spate, l-a apucat de mâini și i-a dat un mic brânci.