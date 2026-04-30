Home | Fotbal | Liga 1 | Tensiuni uriașe la Rapid. Liderul Peluzei Nord a atacat conducerea clubului: „Habar n-au unde se află”

Tensiuni uriașe la Rapid. Liderul Peluzei Nord a atacat conducerea clubului: „Habar n-au unde se află”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 21:01

Comentarii
Tensiuni uriașe la Rapid. Liderul Peluzei Nord a atacat conducerea clubului: Habar n-au unde se află”

"Bocciu", la un meci al Rapidului / Hepta

Sunt tensiuni uriașe la Rapid, după rezultatele modeste din play-off. Giuleștenii au ajuns pe locul cinci, după cinci meciuri fără victorie. În ultima rundă, trupa lui Costel Gâlcă a fost umilită de Dinamo, scor 1-3.

Pentru Rapid urmează duelul cu CFR Cluj, din etapa a șaptea a play-off-ului. La postarea în care giuleștenii anunțau că biletele au fost puse în vânzare, liderul galeriei, Liviu Ungurean, a avut o reacție dură împotriva clubului.

Tensiuni uriașe la Rapid: Liviu Ungurean a răbufnit înaintea meciului cu CFR Cluj

Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda? Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid? Aveți un tupeu extraordinar… puțină vrăjeală de la ChatGPT și, hop, ne trimiteți la bilete… huuuoooo după voi!”, a fost comentariul lăsat de Liviu Ungurean „Bocciu”, pe pagina de Facebook a celor de la Rapid.

Ulterior, liderul Peluzei Nord de la Rapid a oferit explicații, după comentariul lăsat. Acesta i-a atacat pe cei din conducerea clubului din Giulești.

Suporterii s-au săturat. Sunt aceeași indivizi care lucrează în club și habar n-au unde se află”, a declarat Liviu Ungurean, conform fanatik.ro.

Și la meciul cu Dinamo, pierdut în runda trecută, fanii au protestat. În semn de nemulțumire față de cele petrecute la echipă în acest sezon, aceștia au decis să nu scandeze pe parcursul meciului și să nu fluture steaguri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Cine este Vera Mitran, viitoarea soție a milionarului Ioan Niculae. A fost numită prefect de Ilie Bolojan
Vezi toate știrile
