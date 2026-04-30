Tensiuni uriașe la Rapid. Liderul Peluzei Nord a atacat conducerea clubului: „Habar n-au unde se află”

Sunt tensiuni uriașe la Rapid, după rezultatele modeste din play-off. Giuleștenii au ajuns pe locul cinci, după cinci meciuri fără victorie. În ultima rundă, trupa lui Costel Gâlcă a fost umilită de Dinamo, scor 1-3.

Pentru Rapid urmează duelul cu CFR Cluj, din etapa a șaptea a play-off-ului. La postarea în care giuleștenii anunțau că biletele au fost puse în vânzare, liderul galeriei, Liviu Ungurean, a avut o reacție dură împotriva clubului.

Tensiuni uriașe la Rapid: Liviu Ungurean a răbufnit înaintea meciului cu CFR Cluj

„Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda? Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid? Aveți un tupeu extraordinar… puțină vrăjeală de la ChatGPT și, hop, ne trimiteți la bilete… huuuoooo după voi!”, a fost comentariul lăsat de Liviu Ungurean „Bocciu”, pe pagina de Facebook a celor de la Rapid.

Ulterior, liderul Peluzei Nord de la Rapid a oferit explicații, după comentariul lăsat. Acesta i-a atacat pe cei din conducerea clubului din Giulești.

„Suporterii s-au săturat. Sunt aceeași indivizi care lucrează în club și habar n-au unde se află”, a declarat Liviu Ungurean, conform fanatik.ro.