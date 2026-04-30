FC Argeș, gata să meargă la TAS după ce nu a primit licența de Europa. Anunțul lui Dani Coman: „Sunt șanse foarte mari”

FC Argeș e gata să meargă la TAS, după ce nu a primit licența pentru Europa. Dani Coman, președintele clubului din Pitești, a explicat motivele pentru care echipa nu a primit dreptul din partea UEFA.
Oficialul piteștenilor a transmis că FC Argeș a fost penalizată pentru că bilanțul clubului, pe hârtie, este unul negativ. În realitate însă, Dani Coman a transmis că echipa are un lot estimat la suma de 11 milioane de euro, fapt care nu este luat în calcul în regulamentul FRF.
Dani Coman a mai precizat că FC Argeș a fost taxată de UEFA pentru faptul că a mizat pe stabilitate și a investit pe termen lung. Acesta a transmis că s-a consultat cu mai mulți avocați, care consideră că formația lui Bogdan Andone va avea câștig de cauză dacă va merge la TAS.
Dani Coman a transmis că se va consulta cu primarul din Pitești și vineri urmează să ia decizia finală privind un eventual apel la TAS.
„Da, se mai poate face ceva pentru că sunt multe lucruri și inexactități. Putem merge la TAS, inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mă voi consulta cu domnul primar și vom lua o decizie. Din punctul meu de vedere, problema e una simplă și nedreaptă.
Nouă ni s-a refuzat licența doar pentru că pe hârtie bilanțul contabil arată un capital propriu negativ. În realitate, lotul nostru de jucători are valoare de piață în jurul a 11 milioane de euro. Regulamentul FRF nu permite însă să se ia în calcul această valoare reală a jucătorilor și care este principalul activ al clubului. Asta este realitatea.
Deci noi suntem penalizați tocmai pentru că ne-am păstrat echipa și investim pe termen lung și în stabilitate, în loc să vindem rapid jucători, așa cum fac alte cluburi. Nu, noi mergem pe stabilitate și vrem să creștem organic așa cum am făcut-o de când am venit eu la FC Argeș și cred că este o regulă care nu reflectă realitatea economică a fotbalului românesc.
Mâine (n.r. – vineri) vom decide dacă vom lupta în continuare pentru dreptul nostru de a reprezenta Argeșul și fotbalul românesc în Europa. Am luat legătura cu avocații și ni s-a spus clar că sunt șanse foarte mari și la TAS, și la Curtea de Justiție a UE”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.
FC Argeș este pe șase în play-off, cu șanse mici să mai prindă un loc de cupe europene. Piteștenii au 30 de puncte și sunt la patru puncte distanță de locul patru, care ar urma să ducă la barajul de Conference League, ținând cont că Universitatea Craiova și U Cluj sunt calificate în finala Conference League.
