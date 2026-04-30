FC Argeș, gata să meargă la TAS după ce nu a primit licența de Europa. Anunțul lui Dani Coman: „Sunt șanse foarte mari”

FC Argeș e gata să meargă la TAS, după ce nu a primit licența pentru Europa. Dani Coman, președintele clubului din Pitești, a explicat motivele pentru care echipa nu a primit dreptul din partea UEFA.

Oficialul piteștenilor a transmis că FC Argeș a fost penalizată pentru că bilanțul clubului, pe hârtie, este unul negativ. În realitate însă, Dani Coman a transmis că echipa are un lot estimat la suma de 11 milioane de euro, fapt care nu este luat în calcul în regulamentul FRF.

Dani Coman a mai precizat că FC Argeș a fost taxată de UEFA pentru faptul că a mizat pe stabilitate și a investit pe termen lung. Acesta a transmis că s-a consultat cu mai mulți avocați, care consideră că formația lui Bogdan Andone va avea câștig de cauză dacă va merge la TAS.

Dani Coman a transmis că se va consulta cu primarul din Pitești și vineri urmează să ia decizia finală privind un eventual apel la TAS.

„Da, se mai poate face ceva pentru că sunt multe lucruri și inexactități. Putem merge la TAS, inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mă voi consulta cu domnul primar și vom lua o decizie. Din punctul meu de vedere, problema e una simplă și nedreaptă.