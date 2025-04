"Aveam zero șanse de salvare!" Laszlo Dioszegi, răspuns tranșant pentru Dorinel Munteanu: "Are o problemă" - Antena Sport

„În joc a fost viața clubului nostru, iar dacă mai continuam cu Dorinel Munteanu, după ce am avut discuțiile cu jucătorii, simțeam că mai avem șanse zero de salvare de la retrogradare.

Aveți dreptate cu întrebarea în legătură cu faptul că Dorinel Munteanu nu antrena fazele fixe. Eu am asistat la unele antrenamente și mi s-a părut ciudat că Dorinel nu lucrează așa ceva. Însă, ulterior jucătorii mi-au transmis că dânsul nu lucrează sub nicio formă acest lucru in ciclul său săptămânal de pregătire.

La meciul cu Oțelul am primit gol dintr-un corner. Domnul Dorinel poate să spună ce vrea el despre noi, dar eu nu mă joc cu acest club. Ce voia domnul Dorinel Munteanu să mai facem? A avut 1 punct în 5 etape.

Cât credea că o să mai meargă fără rezultate? Iar în plus de acest lucru aproape toți jucătorii dintre cei 26 mi-au spus că nu îl mai vor la echipă și nu mai pot lucra cu el. E clar că dânsul are o problemă, nu? A fost foarte normal să purtăm discuții cu jucătorii în lipsa domnului Dorinel Munteanu”, a spus Laszlo Dioszegi, citat de prosport.ro.