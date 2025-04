"A fost un dezastru!" Dorinel Munteanu, prima reacție după plecarea de la Sepsi! I-a făcut praf pe jucători - Antena Sport

„Nici în cele mai urâte vise nu credeam că se va întâmpla ce s-a întâmplat. Îmi asum alegerea, am făcut-o la repezeală, deși am spus că nu voi prelua nicio echipă pe parcursul sezonului, dar la insistențele celor de la Sepsi am acceptat. Când spui Sepsi, spui lucruri mari. La nivelul conducerii nu am ce să reproșez, dar ce am găsit aici (n.r. la echipă) a fost un dezastru. Mi-au dat mână liberă să fac ordine, ei știu ce se întâmplă în vestiar.

Asta a fost cauza și la celelalte schimbări (n.r. ceilalti antrenor la care s-a renunțat la Sepsi). Am încercat să găsesc cauzele care există aici, dar nu am reușit. Am plătit din cauza unui lucru rar întâlnit în fotbal, votul jucătorilor de a demite un antrenor.

Scuza lor a fost că nu au putut rezista la ce le-am cerut eu. Nu le-am cerut luna de pe cer. Ăsta a fost motivul jucătorilor care l-au făcut pe domnul Laszlo să ia această decizie, spune el în beneficiul clubului”, a spus Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.