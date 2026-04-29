“Băi, eu ce fac?” Motivul pentru care Mihai Stoica nici nu a vrut să audă de Marius Şumudică la FCSB: “Gigi Becali ştie asta”

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 11:19

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de administraţie a celor de la FCSB, a vorbit despre motivele care au făcut ca varianta Marius Şumudică la formaţia roş-albastră să pice, după ce numele fostului antrenor al Rapidului a fost vehiculat, după plecarea lui Mirel Rădoi la Hatianzep.

Stoica a explicat că Marius Şumudică, în perioada în care era antrenor la Rapid, a avut mai multe episoade sezonul trecut în care a avut reacţii nepotrivite la adresa FCSB-ului şi a fanilor.

Contrele dintre Şumudică şi galerie sunt cunoscute şi de către patronul Gigi Becali, iar Mihai Stoica a declarat că nu se pune problema ca el să ajungă la FCSB după contrele cu fanii, considerând că Peluza Nord reprezintă, poate, cel mai important jucător al echipei:

“Problema este că acum un an de zile, comportamentul pe care l-a avut el vizavi de galeria noastră a pus stop. Nu cred că ar fi venit nici el. Nu poate să existe o colaborare între el și noi din moment ce el a fost… Băi, eu ce fac? Peluza Nord a fost poate cel mai important jucător al nostru de când Mustață a reușit să îi aducă înapoi.

Păi și atunci, eu renunț la cel mai important jucător al nostru? Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată! N-am cum să fac așa ceva. Țineți minte că făcuseră japoneze din alea împotriva lui Șumudică, pentru că el i-a provocat. Bannerele alea cu două bețe. Cum să fac vreodată așa ceva, nu se pune problema. Iar Gigi știe chestia asta și nici nu e nevoie să-i să-i mai spun eu, să subliniez chestia asta, că știe. Adică pentru Gigi, Peluza Nord e extrem de importantă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

