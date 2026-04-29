“Legea Novak” a fost declarată neconstituțională! CCR a luat decizia

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 16:41

Eduard Novak,, în timpul unei conferințe de presă / ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Curtea Constituțională a României a decis să respingă legea asociată cu fostul Ministru al Sportului, Eduard Novak, potrivit căreia cluburile erau obligate să folosească minimum 40% de sportivi români în competițiile interne și să fie amendate în cazul în care nu se întâmplă.

Decizia luată de CCR a venit la aproximativ patru luni distanță după ce Nicușor Dan a decis să trimită legea respectivă la instituția respectivă, în contextul în care cu o lună înainte fusese adoptată în Camera Deputaților.

Lovitură pentru “Legea Novak”. Ce spune inițiatorul legii după decizia CCR

Legea care prevede ca echipele din România să folosească minimum 40% de sportivi români în competițiile interne nu se va mai aplica, după ce a fost declarată neconstituțională de CCR, potrivit gsp.ro. În teorie, “Legea Novak” ar fi trebuit să se aplice începând cu sezonul următor, după ce fusese aprobată în Camera Deputaților, for decizional, pe 19 noiembrie 2025.

Deși trecuse de Parlament, inițiativa respectivă ar fi trebuit să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, ceea ce nu s-a întâmplat. Șeful statului a trimis legea la CCR pentru revizuire, iar instituția în cauză a respins-o.

Pornită inițial sub forma unui ordin de ministru la dorința lui Eduard Novak, legea în cauză s-a vrut a fi transformată în lege de Ciprian Paraschiv, deputat AUR de Iași. Acesta s-a și pronunțat deja în urma deciziei CCR:

Nu sunt surprins, pentru că victoria nedreptății a devenit deja o regulă în România, țara al cărui președinte se antepronunță pe rețelele sociale cu privire la o lege, înaintea Curții Constituționale. Când ai astfel de imixtiune în procesul legislativ dar și în cel de justiție, mai ales, ce așteptări să ai?

Eduard Novak a avut o inițiativă dedicată dezvoltării sportului românesc, eu am mers mai departe și am elaborat un proiect de lege dedicat dezvoltării sportului românesc, Parlamentul a votat pentru dezvoltarea sportului românesc, dar au venit cei cărora nici nu le pasă, nici nu se pricep, precum Ionuț Stroe (n.r. – fost ministru al Sportului, care s-a poziționat contra inițiativei) și Nicușor Dan, și uite-așa mergem mai departe de-acum cu prăbușirea sportului românesc“, a spus Paraschiv pentru sursa citată anterior.

În cazul în care CCR ar fi declarat legea constituțională, atunci cluburile care nu o respectau ar fi avut de plătit amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Observator
