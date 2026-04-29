Suspendare-record! Câte meciuri stă pe bară portarul care a lovit cu pumnul în față un adversar

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 17:53

Esteban Andrada de la Real Zaragoza ar putea primi o suspendare de 10 etape

Esteban Andrada, portarul celor de la Real Zaragoza, și-a aflat suspendarea după ce în ultimul meci al echipei sale, cel contra lui Huesca, a avut o ieșire nervoasă și și-a lovit un adversar cu pumnul în față. Jurnaliștii spanioli au anunțat că goalkeeper-ul s-a ales cu o pedeapsă de 13 etape în care va fi nevoit să stea pe bară, urmând să rateze implicit finalul acestei stagiuni.

Finalul meciului dintre Huesca și Real Zaragoza din La Liga2, extrem de important în economia salvării de la retrogradarea în eșalonul secund, a oferit pe final scene care nu își au locul în sport. După ce a intrat într-un clinci cu cei de pe banca gazdelor și l-a împins pe unul dintre jucătorii lor, Pulido, portarul Esteban Andrada a fost eliminat, moment în care și-a pierdut mințile și l-a lovit cu pumnul în față pe cel căruia îi dăduse brânciul.

Cum s-a judecat cazul violenței fără margini a lui Andrada

Încă de când scenele șocante s-au produs pe gazon, jurnaliștii spanioli anticipau că goalkeeper-ul va primi o suspendare de 10 etape. Recent, Comisia de Disciplină a federației din Spania a dictat decizia, iar pedeapsa este mai aspră decât se aștepta presa.

13 etape va fi nevoit să stea pe bară portarul din Argentina, după ce forul care s-a ocupat de cazul său a decis să îl sancționeze cu 12 runde pentru conflictul concret și cu înca una pentru cartonașul roșu văzut, potrivit as.com. Suspendarea se bazează pe unul dintre articolele din regulament care prevede violența între jucători, unde fotbaliștii pot primi între patru și 12 etape, deci Andrada s-a ales cu suspendarea maximă.

Comisia de Discplină ar fi putut să crească pedeapsa dacă s-ar fi ținut cont și de circumstanțe agravante, precum accidentarea adversarului goalkeeper-ului de la Huesca. Suspendarea respectivă nu este singura dictată în urma conflictului: Dani Jimenez, portarul de la Huesca, a primit și el patru etape, iar Dani Tasende, un jucător de la Zaragoza, s-a ales și el cu două.

Astfel, Esteban Andrada va rata finalul sezonului care mai are cinci etape și își va ispăși restul suspendării în Mexic, la Monterrey, echipă care l-a împrumutat anul acesta la Zaragoza. Merită menționat că suspendarea primită de argentinian e cea mai mare văzută de un fotbalist al clubului din eșalonul secund din Spania.

VIDEO cu momentul violent cu Esteban Andrada în prim-plan

https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2048474152319799731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2048474152319799731%7Ctwgr%5Ef40701be730ddbc5117844f9d34a7c490f0783fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fas.ro%2Ffotbal%2Fla-liga%2Fmomente-halucinante-in-spania-portarul-a-luat-o-la-goana-spre-un-adversar-si-l-a-lovit-cu-pumnul-in-fata-632370.html

