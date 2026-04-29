“Lucrurile sunt clare”. Scandalul suspendării Anei Bărbosu, comentat de președintele COSR

Ana Bărbosu se află în centrul unui scandal în gimnastica mondială, în contextul în care riscă nu mai puțin de doi ani de suspendare după ce a ratat trei controale anti-doping în decurs de un an. Recent, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și-a expus și el opinia cu privire la acest caz care poate afecta implicit și România.
Lumea gimnasticii din România a fost lovită marți de vestea că Ana Bărbosu a fost suspendată doi ani după ce dosarul ei a fost analizat de International Testing Agency. Informația prezentată de președintele Federației Române de Gimnastică a fost negată ulterior de Sabin Gherman, avocatul sportivei, care a clarificat lucrurile și a menționat că Bărbosu doar a fost pusă sub acuzare, nu și suspendată.
Ce crede Covaliu despre scandalul suspendării Anei Bărbosu
Deși sportiva de 19 ani care studiază la Stanford în SUA nu este încă suspendată, Mihai Covaliu, șeful COSR, nu crede că gimnasta va scăpa de pedeapsă. La Adunarea Generală a COSR de la Izvorani, președintele forului a discutat despre situația gimnastei și a spus că speră ca aceasta să revină la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, la ediția din 2028.
“Sunt multe orgolii, iar unde există multă muncă, există şi greşeli. Pentru că numai cine nu munceşte, nu greşeşte. Deci trebuie să ne asumăm şi lucrurile mai puţin bune. Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, aşa cum a trecut peste cel de la Paris.
Lucrurile sunt clare, ea are trei «missed test-uri» (n.r. – abateri de la regulamentele anti-doping) şi lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziţia ITA o cunoaşte toată lumea, doi ani de suspendare. În cazurile acestea ăsta este verdictul.
Va urma o negociere, o întâlnire cu Ana, cu avocaţii, după care vom şti oficial cât va fi suspendată. Sunt documente oficiale pe care le putem consulta şi putem cunoaşte situaţia exactă în momentul de faţă. Nu ştiu dacă Ana va pierde bursa din Statele Unite, pentru că, din ce ştiu, are susţinerea Universităţii Stanford. Dar cu siguranţă e un moment dificil prin care Ana trece.
Eu îmi doresc să se ajungă la o diminuare a acestei sancţiuni şi să o avem în echipa pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles“, a spus președintele COSR.
În prezent, Ana Bărbosu “are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute“, potrivit avocatului sportivei, Sabin Gherman.
- Reacţia avocatului Anei Bărbosu în scandalul suspendării: “E acuzată!”
- Avocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Îi sunt alături în orice situație”
- „Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu
- Federaţia Română de Gimnastică, anunţ cu cântec despre Ana Bărbosu. Ioan Suciu: “Lucrurile nu rămân aşa”
- Lovitură în gimnastica din România! Ana Bărbosu, suspendată într-un caz de dopaj?