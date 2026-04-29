“Lucrurile sunt clare”. Scandalul suspendării Anei Bărbosu, comentat de președintele COSR

Ana Bărbosu se află în centrul unui scandal în gimnastica mondială, în contextul în care riscă nu mai puțin de doi ani de suspendare după ce a ratat trei controale anti-doping în decurs de un an. Recent, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și-a expus și el opinia cu privire la acest caz care poate afecta implicit și România.

Lumea gimnasticii din România a fost lovită marți de vestea că Ana Bărbosu a fost suspendată doi ani după ce dosarul ei a fost analizat de International Testing Agency. Informația prezentată de președintele Federației Române de Gimnastică a fost negată ulterior de Sabin Gherman, avocatul sportivei, care a clarificat lucrurile și a menționat că Bărbosu doar a fost pusă sub acuzare, nu și suspendată.

Ce crede Covaliu despre scandalul suspendării Anei Bărbosu

Deși sportiva de 19 ani care studiază la Stanford în SUA nu este încă suspendată, Mihai Covaliu, șeful COSR, nu crede că gimnasta va scăpa de pedeapsă. La Adunarea Generală a COSR de la Izvorani, președintele forului a discutat despre situația gimnastei și a spus că speră ca aceasta să revină la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, la ediția din 2028.

“Sunt multe orgolii, iar unde există multă muncă, există şi greşeli. Pentru că numai cine nu munceşte, nu greşeşte. Deci trebuie să ne asumăm şi lucrurile mai puţin bune. Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, aşa cum a trecut peste cel de la Paris.

Lucrurile sunt clare, ea are trei «missed test-uri» (n.r. – abateri de la regulamentele anti-doping) şi lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziţia ITA o cunoaşte toată lumea, doi ani de suspendare. În cazurile acestea ăsta este verdictul.