Bogdan Lobonţ e gata să vină la Dinamo. Răspuns la oferta lui Andrei Nicolescu: “Acum sunt pregătit”

Bogdan Lobonţ nu mai antrenează din octombrie şi e gata să se îndrepte către un alt rol, cel de conducător de club.

El recunoaşte că Dinamo a încercat să-l aducă în dese rânduri, iar acum se simte pregătit pentru a ocupa un rol în cadrul clubului. În trecut a declinat ofertele venite de la Andrei Nocolescu.

“Într-adevăr, a existat o discuție cu Andrei Nicolescu. În continuare vorbim, dar în acest moment nu vorbim despre o intrare a mea la Dinamo. Da, discuția a fost, nu o neg, nu am niciun interes. Pur și simplu, în acel moment când am discutat nu a fost momentul potrivit ca eu să mă alătur lor, proiectului Dinamo. De ce? În acel moment am considerat că nu eram pregătit pentru acel pas. Cu siguranță acum sunt mult mai pregătit”, a declarat Bogdan Lobonț, conform gsp.ro.

Ultima experienţă a lui Bogdan Lobonţ ca antrenor a fost la CSM Olimpia Satu Mare. Lobonț a reușit să promoveze cu formația din Liga a III-a, dar ajuns în Liga 2 a fost demis.