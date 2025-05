Bănel Nicoliţă, verdict despre transferul lui Dennis Politic la FCSB: "N-aş fi făcut-o pentru niciun ban" - Antena Sport

Mi-aş dori să fie un X între Craiova şi CFR, atunci FCSB este matematic campioană. Ne bucurăm. (Cum sărbătoreaţi titlurile) Nu am dormit vreo două zile. După primul titlu, am plecat cu autocarul şi am făcut vreo două zile până am ajuns la Bucureşti. Ne oprea lumea în fiecare oraş, în fiecare sat, să se bucure alături de noi. Devenisem matematic campioni, de la Vaslui ne oprea toată lumea, nu ştiam unde să ne mai oprim.

După un an de muncă, când realizezi că roadele sunt acelea pe care le-ai dorit, să fii campionul României, e cel mai frumos lucru pentru un jucător de fotbal care munceşte zi de zi. Sunt momente bune şi mai puţin bune. Aţi văzut că FCSB a început campionatul prost, după şi-au revenit. În Europa au avut un parcurs senzaţional. Au ştiut să-şi gestioneze oboseala, trebuie felicitaţi antrenorii, Pintilii, toţi cei care fac parte din staff. Mai ales nea Gigi că a ştiut să cumpere jucătorii cei mai buni.

(Cine te-a impresionat) Cisotti, Tănase, Şut, Ngezana, au devenit o echipă, o familie, se vede în rezultatele lor. Rezultatele vin după ce-ţi creezi un grup. Au ştiut să sufere în meciuri grele, cu CFR, Craiova, Rapid. Te domină o echipă, eşti favorit la început, dar până la final au câştigat. Cu CFR, două reprize diferite, 40 de minute nu au mişcat, după ce au dat primul gol, le-au dat după trei. E o echipă puternică, oamenii trebuie felicitaţi. Să joci din trei în trei zile e foarte greu, un meci din Europa e echivalentul a trei din campionat, forţă, viteză, oboseală, multe lucruri”, a declarat Bănel Nicoliţă.