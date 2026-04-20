Basarab Panduru critică bucuria oltenilor după victoria cu Rapid: “Când pierdem, e ditamai înmormântarea”

Jucătorii Universităţii Craiova au sărbătorit alături de fani victoria cu Rapid, 1-0, dar Basarab Panduru nu e de acord cu bucuria considerată exagerată a oltenilor, după ce au revenit la egalitate cu liderul U Cluj.

Asta pentru că etapa trecută, craiovenii erau umiliţi la Cluj, 0-4, şi visul titlului părea că se va nărui. “Au nevoie de echilibru”, susţine Panduru.

Basarab Panduru critică bucuria oltenilor după victoria cu Rapid

“Vezi cum e la noi? Asta ne caracterizează pe noi. Când câştigăm, facem nuntă, iar când pierdem, e ditamai înmormântarea. Cred că ar trebui să fim puţin mai echilibraţi. Mi se pare frumos, dar mi se pare că nu e momentul pentru asta.

Trebuie să te bucuri, dar mai sunt 5 etape, e complicat. Ieri nu ştiai ce să faci, că erai pe locul 2 şi dacă pierdeai cu Rapidul era o mare problemă şi astăzi faci lucrurile astea.

Sunt frumoase, trebuie să mulţumeşti pe toată lumea, înţeleg. Nu poţi să nu le faci. Nimic nu e jucat în campionatul ăsta.”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.