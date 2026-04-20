Basarab Panduru critică bucuria oltenilor după victoria cu Rapid: “Când pierdem, e ditamai înmormântarea”

Jucătorii Universităţii Craiova au sărbătorit alături de fani victoria cu Rapid, 1-0, dar Basarab Panduru nu e de acord cu bucuria considerată exagerată a oltenilor, după ce au revenit la egalitate cu liderul U Cluj.
Asta pentru că etapa trecută, craiovenii erau umiliţi la Cluj, 0-4, şi visul titlului părea că se va nărui. “Au nevoie de echilibru”, susţine Panduru.
“Vezi cum e la noi? Asta ne caracterizează pe noi. Când câştigăm, facem nuntă, iar când pierdem, e ditamai înmormântarea. Cred că ar trebui să fim puţin mai echilibraţi. Mi se pare frumos, dar mi se pare că nu e momentul pentru asta.
Trebuie să te bucuri, dar mai sunt 5 etape, e complicat. Ieri nu ştiai ce să faci, că erai pe locul 2 şi dacă pierdeai cu Rapidul era o mare problemă şi astăzi faci lucrurile astea.
Sunt frumoase, trebuie să mulţumeşti pe toată lumea, înţeleg. Nu poţi să nu le faci. Nimic nu e jucat în campionatul ăsta.”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.
Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Prima repriză a derby-ului de la Craiova a fost una anostă fără ocazii importante, poate doar ghiuleaua lui Screciu, din lovitură liberă, în minutul 32, să merite amintită. În minutul 43 Bancu şi Matei au încercat o fază în careul oaspeţilor, dar Aioani a fost la post şi la pauză s-a intrat cu scor alb.
Craiovenii au reuşit însă să deschidă scorul foarte repede în startul părţii secunde. Mekvabishvili a centrat de pe stânga şi Al-Hamlawi a înscris cu o lovitură de cap. Christensen a dat replica pentru oaspeţi, dar norvegianul a intrat în careu şi a fost blocat, neputând să şuteze periculos la poarta lui Popescu.
Giuleştenii au rămas sus şi Talisson a centrat excelent în careu, în minutul 77, însă reluarea lui Alex Dobre a trecut puţin pe lângă bară şi craiovenii au răsuflat uşuraţi. Elevii lui Gâlcă au controlat finalul de meci, însă nu au putut finaliza, iar Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0.
Oltenii sunt pe locul secund în clasament, cu 39 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj. Rapid are 32 de puncte şi ocupă locul 4.
