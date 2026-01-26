Basarab Panduru l-a pus la zid pe Elias Charalambous după FCSB - CFR Cluj 1-4: "Ce înseamnă asta?" - Antena Sport

Închide meniul
Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Elias Charalambous, după FCSB – CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internaţional nu a putut înţelege declaraţiile date de antrenorul cipriot după înfrângerea umilitoare din etapa cu numărul 23 din Liga 1.

La finalul meciului de pe Arena Naţională, Elias Charalambous a venit la conferinţa de presă şi a vorbit timp de două minute. El nu a răspuns însă la întrebările jurnaliştilor şi a părăsit sala.

Basarab Panduru, uluit de discursul lui Elias Charalambous: “Există termenul ăsta?”

“Ce înseamnă asta că decizia e la cei din conducere? Ok, decizia e la ei. Nu te dau ei afară acum, la următorul meci ce faci? Tot ce ai făcut e ca și cum ai fi plecat 100%. Nu susții conferința, spui lucrurile astea și pleci. Dacă nu-ți acceptă demisia, ce faci? Stai din nou pe bancă. Pierzi următorul meci și spui aceleași lucruri. E un plecat-stat. Există termenul ăsta? Parcă e mai mult stat decât plecat”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

După meci, Elias Charalambous a anunţat că este la dispoziţia clubului. Pentru moment însă, cipriotul pare să aibă postul asigurat la FCSB, cel puţin până la finalul sezonului, după cum a anunţat patronul Gigi Becali.

“Nu vreau să spun multe lucruri despre jocul de astăzi. Sunt aici de aproape 3 ani, am câştigat multe lucruri aici, am câştigat campionate, meciuri europene.

Acum traversăm, probabil, cea mai dificilă perioadă de când sunt eu aici. Eu sunt principalul responsabil pentru ce se întâmplă. Îmi place să îmi asum răspunderea. Vreau să le cer scuze fanilor. Nu o să răspund la întrebări pentru că nu are sens.

Nu daţi vina pe jucători, eu sunt responsabil, mă pun la dispoziţia clubului”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă de după FCSB – CFR Cluj 1-4.

