Basarab Panduru l-a pus la zid pe Elias Charalambous după FCSB - CFR Cluj 1-4: "Ce înseamnă asta?" - Antena Sport

Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Elias Charalambous, după FCSB – CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internaţional nu a putut înţelege declaraţiile date de antrenorul cipriot după înfrângerea umilitoare din etapa cu numărul 23 din Liga 1.

La finalul meciului de pe Arena Naţională, Elias Charalambous a venit la conferinţa de presă şi a vorbit timp de două minute. El nu a răspuns însă la întrebările jurnaliştilor şi a părăsit sala.

Basarab Panduru, uluit de discursul lui Elias Charalambous: “Există termenul ăsta?”

“Ce înseamnă asta că decizia e la cei din conducere? Ok, decizia e la ei. Nu te dau ei afară acum, la următorul meci ce faci? Tot ce ai făcut e ca și cum ai fi plecat 100%. Nu susții conferința, spui lucrurile astea și pleci. Dacă nu-ți acceptă demisia, ce faci? Stai din nou pe bancă. Pierzi următorul meci și spui aceleași lucruri. E un plecat-stat. Există termenul ăsta? Parcă e mai mult stat decât plecat”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

După meci, Elias Charalambous a anunţat că este la dispoziţia clubului. Pentru moment însă, cipriotul pare să aibă postul asigurat la FCSB, cel puţin până la finalul sezonului, după cum a anunţat patronul Gigi Becali.

“Nu vreau să spun multe lucruri despre jocul de astăzi. Sunt aici de aproape 3 ani, am câştigat multe lucruri aici, am câştigat campionate, meciuri europene.