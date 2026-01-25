Elias Charalambous, gata să plece de la FCSB: "Mă pun la dispoziţia clubului" - Antena Sport

Elias Charalambous la conferinţa de presă de după umilinţa cu CFR Cluj / AntenaSport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a anunţat în conferinţa de presă de după înfrângerea umilitoare, 1-4, cu CFR Cluj, că e gata să plece de la campioana României.

Totul stă acum în mâinile lui Gigi Becali (67 de ani), care a transmis că o decizie în privinţa plecării lui Charalambous se va lua la finalul sezonului.

Elias Charalambous: “Mă pun la dispoziţia clubului”

“Nu vreau să spun multe lucruri despre jocul de astăzi. Sunt aici de aproape 3 ani, am câştigat multe lucruri aici, am câştigat campionate, meciuri europene.

Acum traversăm, probabil, cea mai dificilă perioadă de când sunt eu aici. Eu sunt principalul responsabil pentru ce se întâmplă. Îmi place să îmi asum răspunderea. Vreau să le cer scuze fanilor. Nu o să răspund la întrebări pentru că nu are sens.

Nu daţi vina pe jucători, eu sunt responsabil, mă pun la dispoziţia clubului”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă de după FCSB – CFR Cluj 1-4.