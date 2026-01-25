Elias Charalambous, gata să plece de la FCSB: "Mă pun la dispoziţia clubului" - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous, gata să plece de la FCSB: “Mă pun la dispoziţia clubului”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:50

Elias Charalambous la conferinţa de presă de după umilinţa cu CFR Cluj / AntenaSport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a anunţat în conferinţa de presă de după înfrângerea umilitoare, 1-4, cu CFR Cluj, că e gata să plece de la campioana României.

Totul stă acum în mâinile lui Gigi Becali (67 de ani), care a transmis că o decizie în privinţa plecării lui Charalambous se va lua la finalul sezonului.

Elias Charalambous: “Mă pun la dispoziţia clubului”

“Nu vreau să spun multe lucruri despre jocul de astăzi. Sunt aici de aproape 3 ani, am câştigat multe lucruri aici, am câştigat campionate, meciuri europene.

Acum traversăm, probabil, cea mai dificilă perioadă de când sunt eu aici. Eu sunt principalul responsabil pentru ce se întâmplă. Îmi place să îmi asum răspunderea. Vreau să le cer scuze fanilor. Nu o să răspund la întrebări pentru că nu are sens.

Nu daţi vina pe jucători, eu sunt responsabil, mă pun la dispoziţia clubului”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă de după FCSB – CFR Cluj 1-4.

FCSB – CFR Cluj 1-4

CFR Cluj a învins-o duminică, în deplasare, cu 4-1, pe campioana FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1.

Meci “nebun” pe Arena Naţională, unde gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Miculescu, în urma unei devieri a lui Viktor Kun. După numai două minute Olaru a lovit bara cu un şut de la marginea careului şi presiunea FCSB a continuat până în minutul 22, când Târnovanu a intervenit de două ori în aceeaşi fază, la Cordea şi Aliev.

În minutul 32 Mihai Toma a primit o minge respinsă de portarul Popa, la un şut al lui Miculescu, dar a trimis peste poartă dintr-o poziţie ideală. A fost momentul care a marcat căderea gazdelor. Aliev a egalat cu un şut la colţul lung, în minutul 41, pentru ca în minutul 45 Korenica să îl lobeze pe Târnovanu şi clujenii au intrat cu avantaj la pauză.

Imediat după reluare, în minutul 49, Cordea a marcat pe contraatac, majorând diferenţa în favoarea oaspeţilor. Replica roş-albaştrilor s-a lăsat aşteptată până  în minutul 67, când Mihai Popa a respins voleul lui Octavian Popescu, din careu, iar în minutul 75 tot portarul clujenilor a scos în corner bomba lui Alexandru Stoian. Însă meciul s-a încheiat cu o victorie la trei goluri a oaspeţilor, Biliboc înscriind în primul minut de prelungire. CFR Cluj s-a impus cu 4-1 la Bucureşti şi a administrat o înfrângere amară campioanei.

În clasament CFR este pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB e a 11-a, cu 31 de puncte.

