Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: "Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme.

Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani).

Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe fotbalistul lăudat de Mihai Stoica: “Vine unul, îi dă un umăr, jos”

“«Toma extraordinar», «Toma extraordinar»… Ce să faci cu Toma? Toma, ca să fie fotbalist, trebuie să dea o dată o pasă de gol, un gol. Nu? Cum a dat copilul ăla. Asta trebuie să facă Toma. Ajungi în careu, dai pasă la portar. Păi dă pasă să o bage unul în poartă şi după aia da, poţi să fii fotbalist.

El, săracul, luptă, aleargă mult, dar n-ai ce să… (n.r: faci cu el) Vine unul, îi dă un umăr, jos (n.r: A dat gol cu Feyenoord) Da, ce să… n-ai ce să…(n.r: faci cu el)”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

„Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot”, spunea Mihai Stoica, pentru fanatik.ro, despre Mihai Toma.