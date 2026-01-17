Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: "Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme.
Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani).
Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe fotbalistul lăudat de Mihai Stoica: “Vine unul, îi dă un umăr, jos”
“«Toma extraordinar», «Toma extraordinar»… Ce să faci cu Toma? Toma, ca să fie fotbalist, trebuie să dea o dată o pasă de gol, un gol. Nu? Cum a dat copilul ăla. Asta trebuie să facă Toma. Ajungi în careu, dai pasă la portar. Păi dă pasă să o bage unul în poartă şi după aia da, poţi să fii fotbalist.
El, săracul, luptă, aleargă mult, dar n-ai ce să… (n.r: faci cu el) Vine unul, îi dă un umăr, jos (n.r: A dat gol cu Feyenoord) Da, ce să… n-ai ce să…(n.r: faci cu el)”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
„Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot”, spunea Mihai Stoica, pentru fanatik.ro, despre Mihai Toma.
FC Argeş – FCSB 1-0
FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.
La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.
Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.
În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.
