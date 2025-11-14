"Bucureştiul fură fraierii". Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB - Antena Sport

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu, după ce atacantul a refuzat transferul la FCSB. Gigi Becali era dispus să-l aducă sub comanda lui Elias Charalambous, însă atacantul de 23 de ani a cerut un salariu de nu mai puţin de 60.000 de euro, iar mutarea a picat.
Marius Şumudică a avut un discurs dur şi a transmis că Louis Munteanu ar fi trebuit să accepte să plece de la echipă, ţinând cont de situaţia financiară a clubului din Gruia.
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB
De asemenea, “Şumi” a transmis că atacantul a fost sfătuit greşit atunci când a ales să-i ceară lui Gigi Becali un salariu dublu faţă de cel al lui Florin Tănase, jucătorul cel mai bine plătit din lotul FCSB-ului.
“Păi, din respect, și plecam. Eu, Louis Munteanu, ca să ajut clubul în momentul de față, și nu mă duceam pe 10.000, adică nu făceam un favor, dar, aici trebuia să cântărească și respectul lui pentru Neluțu Varga. Fiindcă, în momentul de față, CFR-ul are mari probleme financiare.
Bucureștiul fură fraierii. Când vii în București, sari peste linia de tramvai să nu te curentezi.
La 21 de ani (n.r. 23 de ani are Louis Munteanu), să vii cu astfel de pretenții și să ratezi o șansă, ține doar de cine te sfătuiește.
Nu zic că nu gândește, dar cred că cei din jurul lui trebuiau să îl sfătuiască altfel!”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
