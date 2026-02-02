Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga - Antena Sport

Philip Otele a fost unul dintre cei mai importanți jucători străini care au evoluat în campionatul României, acesta reușind să facă senzație în tricoul celor de la CFR Cluj.
La un an și jumătate de la plecarea din Gruia, fotbalistul nigerian a fost prezentat de către unul dintre cele mai importante cluburi din Bundesliga: Hamburger SV.
Philip Otele a semnat cu Hamburger SV
Philip Otele a jucat în această primă parte a sezonului pentru FC Basel, iar jucătorul nigerian a înregistrat cifre bune, având 9 goluri și 4 pase decisive în 32 de apariții pentru elvețieni.
Evoluțiile acestuia au atras interesul celor de la Hamburger SV, care au luat decizia de a-l împrumuta pe Otele până la finalul acestui sezon competițional.
Nemții au achitat suma de un milion de euro pentru ca Philip să vină în Bundesliga. Cota acestuia de piață este de cinci milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
-
- UTA Arad și CFR Cluj au fost echipele din România unde Philip Otele a jucat
- Acesta a fost golgheterul Ligii 1 în sezonul 2023/24
- Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg
- Bayern Munchen – Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon
- Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
- Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului”
- Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat