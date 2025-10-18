Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare - Antena Sport

S-a aflat când revine pe teren Vlad Chiricheş. Veteranul din lotul campioanei s-a accidentat şi va rata partida cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va disputa azi şi va fi în format live text pe as.ro, de la 20:30.

Vlad Chiricheş a fost supus mai multor investigaţii după ce a acuzat probleme medicale în ultimele zile. Fundaşul de 35 de ani a resimţit dureri la nivelul genunchiului.

Când revine pe teren Vlad Chiricheş

Vlad Chiricheş s-a resimţit după un antrenament al campioanei, desfăşurat în pauza datorată meciurilor echipelor naţionale. Staff-ul medical al roş-albaştrilor a decis ca fundaşul să nu rişte şi astfel nu va juca în duelul cu Metaloglobus.

Totuşi, accidentarea lui Vlad Chiricheş nu este una gravă, astfel că nu va sta prea mult timp departe de teren, notează digisport.ro. Concret, fundaşul va fi menajat la meciul din această etapă de Liga 1 şi urmează să revină la antrenamentele campioanei de luni.

După tratamentul urmat, Vlad Chiricheş se va alătura celorlalţi jucători de la FCSB pentru pregătrea partidei cu Bologna de joi, din a treia rundă de Europa League. Fundaşul nu este trecut pe lista UEFA, astfel că nu va putea fi utilizat în duelul cu italienii.