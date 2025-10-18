Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare

Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare

Publicat: 18 octombrie 2025, 10:32

Comentarii
Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare

Vlad Chiricheş, după un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

S-a aflat când revine pe teren Vlad Chiricheş. Veteranul din lotul campioanei s-a accidentat şi va rata partida cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va disputa azi şi va fi în format live text pe as.ro, de la 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheş a fost supus mai multor investigaţii după ce a acuzat probleme medicale în ultimele zile. Fundaşul de 35 de ani a resimţit dureri la nivelul genunchiului.

Când revine pe teren Vlad Chiricheş

Vlad Chiricheş s-a resimţit după un antrenament al campioanei, desfăşurat în pauza datorată meciurilor echipelor naţionale. Staff-ul medical al roş-albaştrilor a decis ca fundaşul să nu rişte şi astfel nu va juca în duelul cu Metaloglobus.

Totuşi, accidentarea lui Vlad Chiricheş nu este una gravă, astfel că nu va sta prea mult timp departe de teren, notează digisport.ro. Concret, fundaşul va fi menajat la meciul din această etapă de Liga 1 şi urmează să revină la antrenamentele campioanei de luni.

După tratamentul urmat, Vlad Chiricheş se va alătura celorlalţi jucători de la FCSB pentru pregătrea partidei cu Bologna de joi, din a treia rundă de Europa League. Fundaşul nu este trecut pe lista UEFA, astfel că nu va putea fi utilizat în duelul cu italienii.

Reclamă
Reclamă

În acest context, Vlad Chiricheş are şanse să evolueze în partida din următoarea etapă de Liga 1. Pe 29 octombrie, campioana va primi vizita celor de la UTA în etapa a 14-a de campionat.

FCSB se confruntă cu mari probleme în defensivă, dat fiind faptul că şi Mihai Popescu s-a accidentat grav în meciul cu Austria. La meciul cu Metaloglobus nu va fi apt nici Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana urmând să facă echipă în centrul defensivei cu Baba Alhassan.

Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţiDoi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
11:31
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile
11:21
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale
11:18
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor”
10:56
Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta”
10:43
Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse”
9:57
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”