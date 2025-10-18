Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: "Merg pe mâna lor" - Antena Sport

Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Sabin Ilie a evoluat la Dinamo timp de două sezoane, între 2001 şi 2003. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Rapidului din vara lui 2003 până în iarna lui 2005.

Sabin Ilie a recunoscut că nu va avea o preferată în duelul de duminică, din etapa a 13-a din Liga 1, însă a transmis că merge pe mâna giuleştenilor. Fostul internaţional a declarat că echipa lui Costel Gâlcă are jucători cu mai mare experienţă.

“Țin cu amândouă, dar sperăm să avem parte de un fotbal plăcut. Sunt cele mai în formă, după părerea mea, ele cu FC Botoșani și Craiova. Eu aș merge pe mâna Rapidului, pentru că au jucători cu experiență mai mare”, a declarat Sabin Ilie, conform digisport.ro.

Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Dinamo se clasează pe patru, cu două puncte în minus faţă de giuleşteni.