Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: "Merg pe mâna lor" - Antena Sport

Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, şi va fi în format live text, pe as.ro.
Sabin Ilie a evoluat la Dinamo timp de două sezoane, între 2001 şi 2003. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Rapidului din vara lui 2003 până în iarna lui 2005.
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid
Sabin Ilie a recunoscut că nu va avea o preferată în duelul de duminică, din etapa a 13-a din Liga 1, însă a transmis că merge pe mâna giuleştenilor. Fostul internaţional a declarat că echipa lui Costel Gâlcă are jucători cu mai mare experienţă.
“Țin cu amândouă, dar sperăm să avem parte de un fotbal plăcut. Sunt cele mai în formă, după părerea mea, ele cu FC Botoșani și Craiova. Eu aș merge pe mâna Rapidului, pentru că au jucători cu experiență mai mare”, a declarat Sabin Ilie, conform digisport.ro.
Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Dinamo se clasează pe patru, cu două puncte în minus faţă de giuleşteni.
În sezonul trecut, trei dintre cele patru derby-ul disputate între Dinamo şi Rapid s-au încheiat la egalitate. Giuleştenii i-au învins pe “câini” în turul play-off-ului, scor 1-0.
- Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta”
- Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare
- Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile
- Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot
- Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…”