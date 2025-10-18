Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: "Ca un prieten" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten”

Publicat: 18 octombrie 2025, 11:51

Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, la telefon cu Mircea Lucescu înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi. Selecţionerul l-a sunat pe patronul FCSB-ului înaintea meciului câştigat de campioană cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda precedentă de Liga 1.

Mirel Rădoi s-a declarat şocat de gestul făcut de “Il Luce”, având un discurs dur în conferinţa de presă. Antrenorul nu a înţeles de ce selecţionerul a făcut un astfel de lucru, ţinând cont că şi Universitatea Craiova a dat jucători la echipa naţională.

După întregul conflict, Gigi Becali a reacţionat, el fiind şi cel care a dezvăluit faptul că a fost sunat de Mircea Lucescu. Patronul campioanei a dezvăluit că “Il Luce” i-a urat succes dat fiind faptul că FCSB este departe de play-off.

Latifundiarul din Pipera a transmis şi faptul că l-a sunat şi pe Mirel Rădoi, după discursul exploziv avut de acesta, încercând să-l liniştească şi să-i explice ce dialog a avut cu Mircea Lucescu.

“Lucescu nu mi-a urat succes împotriva lor. Mi-a urat pur și simplu că am nevoie eu, având în vedere diferența de puncte, că sunt departe de play-off. Nu în detrimentul lui.

Pur și simplu mi-a urat mie succes, ca un prieten, nu în detrimentul lui. Că și dacă jucam cu Real Madrid, cu Dinamo, că Lucescu e dinamovist, tot una era.

Nu a înțeles bine el situația. Nu a înțeles nuanța. Lucescu nu a spus împotriva echipei lui, ci în favoarea mea.

(n.r. Ați vorbit cu Mirel?) Da, am vorbit cu Mirel. El e convins că nu se face așa ceva. I-am spus ‘mai gândește-te’. Că omul nu a spus nimic! A zis doar din politețe. Nu a fost un succes împotriva ta, doar favorabil mie”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

