Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: "Ca un prieten" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, la telefon cu Mircea Lucescu înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi. Selecţionerul l-a sunat pe patronul FCSB-ului înaintea meciului câştigat de campioană cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda precedentă de Liga 1.

Mirel Rădoi s-a declarat şocat de gestul făcut de “Il Luce”, având un discurs dur în conferinţa de presă. Antrenorul nu a înţeles de ce selecţionerul a făcut un astfel de lucru, ţinând cont că şi Universitatea Craiova a dat jucători la echipa naţională.

Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi:

După întregul conflict, Gigi Becali a reacţionat, el fiind şi cel care a dezvăluit faptul că a fost sunat de Mircea Lucescu. Patronul campioanei a dezvăluit că “Il Luce” i-a urat succes dat fiind faptul că FCSB este departe de play-off.

Latifundiarul din Pipera a transmis şi faptul că l-a sunat şi pe Mirel Rădoi, după discursul exploziv avut de acesta, încercând să-l liniştească şi să-i explice ce dialog a avut cu Mircea Lucescu.

“Lucescu nu mi-a urat succes împotriva lor. Mi-a urat pur și simplu că am nevoie eu, având în vedere diferența de puncte, că sunt departe de play-off. Nu în detrimentul lui.