Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Cristian, în vârstă de 27 de ani, a fost învinsă de sportiva cehă Tereza Valentova, 18 ani şi locul 78 mondial, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3.
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka
Valentova, venită din calificări, va juca în finală cu sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie 4, care a eliminat-o ân semifinale pe Sorana Cîrstea.
Premiul pentru prezenţa în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.
Sorana Cîrstea, eliminată şi ea în semifinalele de la Osaka
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Cîrstea (35 de ani) a fost învinsă de favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA). scor 6-1, 2-6, 6-4.
În setul 3, Sorana a condus cu 3-1, dar a fost egalată şi apoi învinsă de canadianca de 23 de ani. Meciul a durat o oră şi 55 de minute.
