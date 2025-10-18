Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: "Mi-a mulţumit" - Antena Sport

Închide meniul
Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit”

Publicat: 18 octombrie 2025, 12:45

Mircea Lucescu, la națională/ Sport Pictures

S-a aflat cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după ce l-a sunat şi pe Gigi Becali. Selecţionerul a discutat cu patronul FCSB-ului înaintea victoriei campioanei cu Universitatea Craiova, fapt ce a provocat furia lui Mirel Rădoi.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că şi el a discutat cu selecţionerul, imediat după victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026.

Selecţionerul i-a mulţumit antrenorului de la U Cluj pentru Alexandru Chipciu, veteranul naţionalei fiind titular în duelul “de foc” cu Austria. Sabău a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce” şi i-a sfătuit pe toţi să fie mai “atenţi” la cuvintele pe care le folosesc atunci când vorbesc despre selecţionerul “tricolorilor”.

“Am vorbit cu dânsul, l-am felicitat pentru victoria cu Austria, iar el mi-a mulțumit pentru Alex Chipciu. Nici pentru dânsul n-a fost o perioadă ușoară.

La experiența și valoarea dânsului, și noi ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem despre un astfel de om. Să fim mai bine informați, documentați, când vorbim despre un astfel de om. Merită mai mult respect.

Ne-a reprezentat, a făcut multe pentru fotbalul românesc, a format, a crescut mulți jucători, a format echipe. Al treilea cel mai important antrenor din lume ca număr de trofee câștigate. Sunt atacuri la persoană, să facem impresie că știm niște lucruri”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferinţa de presă.

1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
