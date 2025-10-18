Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: "Mi-a mulţumit" - Antena Sport

S-a aflat cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după ce l-a sunat şi pe Gigi Becali. Selecţionerul a discutat cu patronul FCSB-ului înaintea victoriei campioanei cu Universitatea Craiova, fapt ce a provocat furia lui Mirel Rădoi.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că şi el a discutat cu selecţionerul, imediat după victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026.

Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali

Selecţionerul i-a mulţumit antrenorului de la U Cluj pentru Alexandru Chipciu, veteranul naţionalei fiind titular în duelul “de foc” cu Austria. Sabău a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce” şi i-a sfătuit pe toţi să fie mai “atenţi” la cuvintele pe care le folosesc atunci când vorbesc despre selecţionerul “tricolorilor”.

“Am vorbit cu dânsul, l-am felicitat pentru victoria cu Austria, iar el mi-a mulțumit pentru Alex Chipciu. Nici pentru dânsul n-a fost o perioadă ușoară.

La experiența și valoarea dânsului, și noi ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem despre un astfel de om. Să fim mai bine informați, documentați, când vorbim despre un astfel de om. Merită mai mult respect.