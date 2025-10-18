Universitatea Craiova - Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile

Publicat: 18 octombrie 2025, 11:31

Mirel Rădoi, în timpul unui meci al Universităţii Craiova/ Sport Pictures

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la 20:30. Oltenii pot reveni pe primul loc, în cazul unui succes.

Universitatea Craiova ocupă locul trei în Liga 1, cu 24 de puncte, la un punct distanţă de liderul Botoşani şi de ocupanta locului secund, Rapid.

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30)

Trupa lui Mirel Rădoi nu a mai învins pe nimeni de trei etape. Oltenii au fost învinşi de FCSB şi de Oţelul şi au remizat cu Dinamo, pe teren propriu.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 6, cu 18 puncte, după 12 meciuri jucate. Echipa lui Andrei Prepeliţă a fost învinsă la limită de Dinamo în ultima etapă, scor 0-1.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova s-a impus în ambele dueluri disputate cu Unirea Slobozia. În tur, oltenii au câştigat cu un categoric 3-0, pe teren propriu, iar în retur s-au impus cu 1-0.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, T. Băluță, D. Matei, F. Ștefan – Nsimba, Etim
Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad
Absenți: Bancu, Cicâldău (suspendați), Rădulescu (accidentat)
Antrenor: Mirel Rădoi

Unirea Slobozia: Gurău – Ibrian, Safronov, Antoche, C. Toma – Coadă, Hamdiu – Afalna, Jeno, Dulcea – Said
Rezerve: R. Popa, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, I. Dinu, Florescu
Absenți: Rusu, M. Lemnaru, Dorobanțu (accidentați)
Antrenor: Andrei Prepeliță

