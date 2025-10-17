Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă - Antena Sport

Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu 39 de ani în urmă.

Site UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986

Mai mult, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.