Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă - Antena Sport

Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.
Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu 39 de ani în urmă.
Site UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986
Mai mult, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.
De asemenea, Steaua Bucureşti apare şi la finala din 1989, pierdută 0-4 cu marele Milan. Totuşi, putem observa că UEFA nu a trecut încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
FCSB nu primeşte marca Steaua, cu toate că Gigi Becali spera ca MApN să scoată la licitaţie marca, pentru ca el să o cumpere. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, susţine că Steaua trebuie să aibă investitor privat, astfel încât echipa să poată promova în Liga 1! Deci planul lui Becali nu este realizabil!
“Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo.
Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă “, a fost declarația oficialului Guvernului României, pentru profit.ro.
- UEFA, reacţie categorică despre schimbarea formatului Champions League! Ceferin: “Nu are niciun sens”
- Liga Campionilor își poate schimba din nou formatul! S-au purtat discuții cu reprezentanții Superligii Europei
- Hansi Flick, după ce Barcelona a fost învinsă de PSG, în prelungiri: “Nu am fost la nivelul lor”
- Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco
- Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă”