"Care transfer e mai bun, Tănase la FCSB sau Alibec la Farul?" Elias Charalambous nici nu a stat pe gânduri şi a dat verdictul - Antena Sport

„Florin Tănase la FCSB sau Denis Alibec la Farul?” Elias Charalambous nu a stat pe gânduri când a fost pus să aleagă care este transferul zilei reuşit în Liga 1. Cele două lovituri au fost reuşite chiar înainte de FCSB – Farul, meci care va fi vineri, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a fost convins de Gigi Becali să revină la campioana României. Atacantul în vârstă de 29 de ani este mutarea de Champions League reuşită de latifundiarul din Pipera.

„Care transfer e mai bun, Tănase la FCSB sau Alibec la Farul?” Elias Charalambous nici nu a stat pe gânduri

Charalambous este încântat că Florin Tănase s-a întors la FCSB. El a fost golgheterul roş-albaştrilor în 2021 şi cu 22, cu 24 de reuşite, respectiv 20. Tănase nu este însă apt de joc împotriva Farului.

„Sunt foarte fericit să-l am pe Tănase în echipă. Ştie clubul foarte bine, ştie jucătorii, noi îl cunoaştem, s-a antrenat cu noi. Nu are nevoie de timp ca să se adapteze, dar e out pentru meciul de mâine. Acum nu e 100% pregătit dar e într-o formă bună. Sunt sigur că e un jucător care va ajuta echipa.

Am fost întrebat şi înainte dacă mi-l doresc pe Tănase în echipă şi am spus da. Nu l-am avut în lot, dar din ceea ce am aflat de la oamenii din club, sunt sigur că ne va ajuta. Uşa este mereu deschisă pentru jucătorii buni. Tănase pentru mine este un jucător foarte bun„, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.