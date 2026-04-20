Care va fi, de fapt, salariul lui Mirel Rădoi la noua echipă. Turcii au aflat totul, înaintea plecării de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 9:13 / Actualizat: 20 aprilie 2026, 10:19

Care va fi, de fapt, salariul lui Mirel Rădoi la noua echipă. Turcii au aflat totul, înaintea plecării de la FCSB

Mirel Rădoi, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Turcii au aflat ce salariu va avea, de fapt, Mirel Rădoi la noua echipă, după plecarea de la FCSB. Antrenorul a ajuns la un acord cu cei de la Gaziantep, formaţia clasată pe locul 11 în prima ligă turcă.

Mirel Rădoi se va despărţi de FCSB după meciul cu Farul de luni seară, din etapa a cincea a play-out-ului. Antrenorul îşi va încheia al doilea mandat pe banca roş-albaştrilor după doar cinci meciuri.

Ce salariu va avea Mirel Rădoi la Gaziantep

Un jurnalist turc apropiat de clubul Gaziantep a anunţat că Mirel Rădoi nu a decis să meargă la Gaziantep pentru bani, ci pentru ocazia de a antrena într-un campionat important al Europei. Ali Budak a transmis că antrenorul va încasa maxim jumătate de milion de euro pe an la noua echipă.

Totodată, jurnalistul turc a dat de înţeles că nici Gaziantep nu va achita nicio sumă pentru aducerea lui Mirel Rădoi. Acesta urmează să-şi achite clauza de reziliere cu FCSB, contractul său cu roş-albaştrii urmând să expire la finalul sezonului.

“Gaziantep FK, dacă îl va aduce pe Mirel Rădoi la conducerea echipei, nu va plăti o sumă precum cea vehiculată, de 1,2 sau 1,5 milioane de euro. Suma pe care Rădoi o va primi va fi în jur de 450-500 de mii de euro.

Reclamă
Reclamă

Pe Rădoi nu-l interesează banii. Din perspectiva planificării carierei, vrea să meargă la Gaziantep. Este o alegere foarte bună pentru Gaziantep“, a transmis jurnalistul turc Alu Budak, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.

Mirel Rădoi a înregistrat două victorii, o remiză şi o înfrângere în al doilea mandat la FCSB. Antrenorul se va despărţi de echipă după partida cu Farul, care se va disputa azi, de la ora 20:30.

Ce va face Ilie Bolojan dacă PSD se retrage din Guvern: "Decizia raţională e să îi înlocuieşti"Ce va face Ilie Bolojan dacă PSD se retrage din Guvern: "Decizia raţională e să îi înlocuieşti"
Reclamă
Reclamă


Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Vezi rezultatele

Citește și:
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
Observator
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă. Legătura neașteptată din copilărie cu președintele Nicușor Dan
Fanatik.ro
Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă. Legătura neașteptată din copilărie cu președintele Nicușor Dan
11:12

Victor Angelescu a văzut ce s-a întâmplat la Univ. Craiova – Rapid şi a cerut măsuri de urgenţă: “Inacceptabil”
10:35

LIVE TEXTGică Hagi e noul selecţioner al României! Va fi prezentat AZI (13:30). Conferinţă de presă pentru istorie
10:26

VideoJurnal AntenaSport | Nadia e de 10 şi la Madrid
10:16

Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
10:00

Moment incredibil: arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, în timpul meciului. Ce s-a întâmplat
9:44

Cristi Săpunaru ştie ce i-a lipsit Rapidului, după eşecul cu Universitatea Craiova. Verdict în lupta la titlu
Vezi toate știrile
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 3 De ce nu a primit Rapid licența UEFA. Explicaţia lui Victor Angelescu 4 Uluitor! O echipă a retrogradat și trei cluburi de sub ea au fost salvate. Cum a fost posibil 5 Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!” 6 Starul lui Bayern Munchen “s-a rupt” şi ratează Campionatul Mondial 2026
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”