Care va fi, de fapt, salariul lui Mirel Rădoi la noua echipă. Turcii au aflat totul, înaintea plecării de la FCSB

Turcii au aflat ce salariu va avea, de fapt, Mirel Rădoi la noua echipă, după plecarea de la FCSB. Antrenorul a ajuns la un acord cu cei de la Gaziantep, formaţia clasată pe locul 11 în prima ligă turcă.
Mirel Rădoi se va despărţi de FCSB după meciul cu Farul de luni seară, din etapa a cincea a play-out-ului. Antrenorul îşi va încheia al doilea mandat pe banca roş-albaştrilor după doar cinci meciuri.
Ce salariu va avea Mirel Rădoi la Gaziantep
Un jurnalist turc apropiat de clubul Gaziantep a anunţat că Mirel Rădoi nu a decis să meargă la Gaziantep pentru bani, ci pentru ocazia de a antrena într-un campionat important al Europei. Ali Budak a transmis că antrenorul va încasa maxim jumătate de milion de euro pe an la noua echipă.
Totodată, jurnalistul turc a dat de înţeles că nici Gaziantep nu va achita nicio sumă pentru aducerea lui Mirel Rădoi. Acesta urmează să-şi achite clauza de reziliere cu FCSB, contractul său cu roş-albaştrii urmând să expire la finalul sezonului.
“Gaziantep FK, dacă îl va aduce pe Mirel Rădoi la conducerea echipei, nu va plăti o sumă precum cea vehiculată, de 1,2 sau 1,5 milioane de euro. Suma pe care Rădoi o va primi va fi în jur de 450-500 de mii de euro.
Pe Rădoi nu-l interesează banii. Din perspectiva planificării carierei, vrea să meargă la Gaziantep. Este o alegere foarte bună pentru Gaziantep“, a transmis jurnalistul turc Alu Budak, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.
Mirel Rădoi a înregistrat două victorii, o remiză şi o înfrângere în al doilea mandat la FCSB. Antrenorul se va despărţi de echipă după partida cu Farul, care se va disputa azi, de la ora 20:30.
