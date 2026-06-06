Ce salariu va avea Zeljko Kopic la noua echipă. Diferenţă uriaşă faţă de cât încasa la Dinamo

Zeljko Kopic (48 de ani) s-a despărţit de Dinamo, după doi ani şi jumătate. Antrenorul croat nu va sta mult timp liber de contract, urmând să semneze cu noua echipă.

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Zeljko Kopic ar fi ajuns la un acord cu cei de la Al Wahda, formaţie care a încheiat sezonul recent pe locul cinci în Emiratele Arabe Unite. Titlul a fost câştigat de echipa lui Adrian Şut, Al Ain.

Zeljko Kopic, salariu uriaş la Al Wahda, după plecarea de la Dinamo

Zeljko Kopic ar fi bătut deja palma cu oficialii celor de la Al Wahda, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă, conform gsp.ro. E doar o chestiune de timp până când croatul va semna cu echipa din Emiratele Arabe Unite.

La noua formaţie, Zeljko Kopic va încasa un salariu uriaş, de nu mai puţin de un milion de euro pe sezon. La Dinamo, antrenorul croat încasa anual suma de 190.000 de euro.

Al Wahda are în palmares patru titluri de campioană în Emiratele Arabe Unite, şi tot atâtea Cupe şi Cupe ale Ligii. Zeljko Kopic va avea la dispoziţie un lot evaluat la suma de 31 de milioane de euro.