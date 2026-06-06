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Ce salariu va avea Zeljko Kopic la noua echipă. Diferenţă uriaşă faţă de cât încasa la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 8:29

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Ce salariu va avea Zeljko Kopic la noua echipă. Diferenţă uriaşă faţă de cât încasa la Dinamo

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

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Zeljko Kopic (48 de ani) s-a despărţit de Dinamo, după doi ani şi jumătate. Antrenorul croat nu va sta mult timp liber de contract, urmând să semneze cu noua echipă.

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Zeljko Kopic ar fi ajuns la un acord cu cei de la Al Wahda, formaţie care a încheiat sezonul recent pe locul cinci în Emiratele Arabe Unite. Titlul a fost câştigat de echipa lui Adrian Şut, Al Ain.

Zeljko Kopic, salariu uriaş la Al Wahda, după plecarea de la Dinamo

Zeljko Kopic ar fi bătut deja palma cu oficialii celor de la Al Wahda, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă, conform gsp.ro. E doar o chestiune de timp până când croatul va semna cu echipa din Emiratele Arabe Unite.

La noua formaţie, Zeljko Kopic va încasa un salariu uriaş, de nu mai puţin de un milion de euro pe sezon. La Dinamo, antrenorul croat încasa anual suma de 190.000 de euro.

Al Wahda are în palmares patru titluri de campioană în Emiratele Arabe Unite, şi tot atâtea Cupe şi Cupe ale Ligii. Zeljko Kopic va avea la dispoziţie un lot evaluat la suma de 31 de milioane de euro.

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După Zeljko Kopic, şi Florentin Petre ar urma să plece de la Dinamo. Secundul “câinilor” are şanse mari să-l urmeze pe antrenorul croat în Emirate, la noua echipă a acestuia.

Totodată, Dinamo ar putea rămâne şi fără căpitan în această vară. Au apărut informaţii conform cărora Zeljko Kopic l-ar dori pe Cătălin Cîrjan la noua sa echipă, “câinii” având şansa să încaseze suma de cinci milioane de euro în schimbul mijlocaşului.

Pe de altă parte, şefii dinamovişti poartă negocieri cu următorul antrenor, care să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic. Portughezul Nuno Campos este favorit să semneze cu Dinamo, în următoarea perioadă.

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