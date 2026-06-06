Bella Gullden vrea să o vadă pe CSM Bucureşti din nou campioană în Champions League: “Totul e deschis”

Bella Gullden a oferit un interviu pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League. Fosta jucătoare a celor de la CSM Bucureşti îşi doreşte ca “tigroaicele” să cucerească marele trofeu.

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Bella Gullden crede că CSM Bucureşti e favorită în duelul cu Metz, din semifinale. În marea finală, “tigroaicele” s-ar putea duela cu Gyor, echipa care o va înfrunta pe Brest în semifinale.

Bella Gullden vrea să o vadă pe CSM Bucureşti din nou campioană în Champions League

Bella Gullden a mai declarat că are amintiri extrem de plăcute de la Budapesta. În urma cu zece ani, ea a fost una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM Bucureşti, care reuşea să cucerească trofeul Champions League, după o finală decisă la loviturile de 7 metri cu Gyor.

De asemenea, suedeza a avut doar cuvinte de laudă la adresa Bojanei Popovic, declarând că antrenoarea de la CSM Bucureşti este un adevărat model de urmat pentru ea.

“E minunat să mă întorc aici. Chiar stăm aproape de unde am stat atunci când am primit medaliile. Sunt amintiri plăcute, dar e puţin şi trist, pentru că nu poţi să te mai întorci ca jucătoare. Mă simt de parcă ar fi fost ieri. A trecut mult timp şi de când CSM Bucureşti a fost ultima dată în Final Four. Sper să o învingă pe Metz.