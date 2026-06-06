Bella Gullden vrea să o vadă pe CSM Bucureşti din nou campioană în Champions League: “Totul e deschis”

Bella Gullden a oferit un interviu pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League. Fosta jucătoare a celor de la CSM Bucureşti îşi doreşte ca “tigroaicele” să cucerească marele trofeu.
Bella Gullden crede că CSM Bucureşti e favorită în duelul cu Metz, din semifinale. În marea finală, “tigroaicele” s-ar putea duela cu Gyor, echipa care o va înfrunta pe Brest în semifinale.
Bella Gullden vrea să o vadă pe CSM Bucureşti din nou campioană în Champions League
Bella Gullden a mai declarat că are amintiri extrem de plăcute de la Budapesta. În urma cu zece ani, ea a fost una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM Bucureşti, care reuşea să cucerească trofeul Champions League, după o finală decisă la loviturile de 7 metri cu Gyor.
De asemenea, suedeza a avut doar cuvinte de laudă la adresa Bojanei Popovic, declarând că antrenoarea de la CSM Bucureşti este un adevărat model de urmat pentru ea.
“E minunat să mă întorc aici. Chiar stăm aproape de unde am stat atunci când am primit medaliile. Sunt amintiri plăcute, dar e puţin şi trist, pentru că nu poţi să te mai întorci ca jucătoare. Mă simt de parcă ar fi fost ieri. A trecut mult timp şi de când CSM Bucureşti a fost ultima dată în Final Four. Sper să o învingă pe Metz.
(N.r. O susţii pe CSM) E foarte dificil, pentru că am jucat la Brest, am prietene aproape în fiecare echipă. Inima mea e mai mult spre CSM Bucureşti, acolo am avut cei mai buni ani ai mei în handbal.
(N.r. Despre Bojana Popovic) E un model pentru mine încă de când juca, modul în care gândea handbalul. A făcut ceva grozav din această echipă, poţi învăţa multe de la ea. Toată lumea se gândeşte că Gyor va câştiga, dar nu ştii ce se va întâmpla. Să se bucure, nu au mai fost aici de mult. Cred că vor învinge Metz, iar după totul e deschis, e doar un meci.
Omoregie e aici de mult, merită să fie în finală. Şi anul trecut a fost grozavă. Trebuie să fie un lider acum şi să arate asta şi pe teren.
(N.r. Un mesaj pentru jucătoare şi pentru fanii români) Le încurajez, le doresc mult noroc. Ştiu cum a fost când noi am fost aici, în urmă cu zece ani. Era un colţ mic (n.r. al fanilor români), în rest era totul verde. Dar tot au reuşit să facă cel mai mult zgomot. Să faceţi la fel şi acum pentru a ajuta fetele“, a declarat Bella Gullden, pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League.
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