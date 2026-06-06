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Mihai Stoica a explicat tot, după ce Universitatea Craiova i-a “furat” jucătorul FCSB-ului: “M-a surprins”

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 8:38

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Mihai Stoica a explicat tot, după ce Universitatea Craiova i-a furat jucătorul FCSB-ului: M-a surprins

Mihai Stoica, pe banca FCSB - Profimedia Images

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Mihai Stoica a venit cu explicaţii, după ce Alexandru Maxim (19 ani) a semnat cu Universitatea Craiova, în această vară. Contractul portarului cu FCSB a expirat şi a ajuns gratis în Bănie.

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Roş-albaştrii l-au împrumutat pe Alexandru Maxim la Voluntari, în sezonul recent încheiat. Portarul a contribuit la revenirea ilfovenilor în Liga 1, după barajul câştigat cu Hermannstadt.

Mihai Stoica a explicat tot, după ce Universitatea Craiova i-a “furat” jucătorul FCSB-ului

Mihai Stoica a oferit o reacţie fermă, după ce Alexandru Maxim a fost transferat de Universitatea Craiova. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvăluit că tânărul portar nu a mai fost dorit la formaţia roş-albastră.

MM a explicat faptul că FCSB este “acoperită” pe postul de portar, în ciuda interesului venit chiar şi din partea lui Gigi Becali pentru Maxim.

“Portarul Maxim avea un contract semnat cu noi, pe care nu l-am introdus din simplul motiv că am considerat că nu are rost să ne încărcăm cu un salariu destul de mare pe care nu ne putem baza, pentru că avem alți portari peste nivelul lui, din punctul nostru de vedere.

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El este de aceeași vârstă cu Matei Popa. El nu a fost titular la Voluntari, a jucat Chioveanu, care e mai mic ca vârstă.

Noi, la momentul ăsta, avem Ștefan Târnovanu, anul 2001, Udrea 2001, Matei Popa 2007 și, din 2010, este Rareș Andrei, în care ne punem mari speranțe. Adică să ai portari și unul să nu apere și să te încarci cu un salariu destul de mare nu are sens.

Gigi a zis la un moment dat: «Bă, de ce nu îi bagi contractul? Are 2 metri și ceva». Nu e ce trebuie. Are talie, într-adevăr, dar a gafat la fiecare fază.

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M-a surprins că l-a luat Craiova, da, mă gândeam că se duce undeva în Liga 2. Nu cred că vor pleca la drum cu Popescu și Maxim, probabil vor mai avea nevoie de un portar”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Alexandru Maxim se afla sub contract cu FCSB încă din 2021, însă nu a bifat niciun meci pentru roş-albaştri. Portarul a fost împrumutat la Olimpia Satu Mare şi de două ori la Voluntari, echipă pentru care a bifat 24 de meciuri în sezonul trecut.

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