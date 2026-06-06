Mihai Stoica a explicat tot, după ce Universitatea Craiova i-a “furat” jucătorul FCSB-ului: “M-a surprins”

Mihai Stoica a venit cu explicaţii, după ce Alexandru Maxim (19 ani) a semnat cu Universitatea Craiova, în această vară. Contractul portarului cu FCSB a expirat şi a ajuns gratis în Bănie.

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Roş-albaştrii l-au împrumutat pe Alexandru Maxim la Voluntari, în sezonul recent încheiat. Portarul a contribuit la revenirea ilfovenilor în Liga 1, după barajul câştigat cu Hermannstadt.

Mihai Stoica a explicat tot, după ce Universitatea Craiova i-a “furat” jucătorul FCSB-ului

Mihai Stoica a oferit o reacţie fermă, după ce Alexandru Maxim a fost transferat de Universitatea Craiova. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvăluit că tânărul portar nu a mai fost dorit la formaţia roş-albastră.

MM a explicat faptul că FCSB este “acoperită” pe postul de portar, în ciuda interesului venit chiar şi din partea lui Gigi Becali pentru Maxim.

“Portarul Maxim avea un contract semnat cu noi, pe care nu l-am introdus din simplul motiv că am considerat că nu are rost să ne încărcăm cu un salariu destul de mare pe care nu ne putem baza, pentru că avem alți portari peste nivelul lui, din punctul nostru de vedere.