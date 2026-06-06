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Veste bună pentru Dinamo, la negocierile cu înlocuitorul lui Zeljko Kopic. Suma pe care trebuie să o plătească

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 9:11

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Veste bună pentru Dinamo, la negocierile cu înlocuitorul lui Zeljko Kopic. Suma pe care trebuie să o plătească

Nuno Campos/ Profimedia

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Dinamo a primit o veste bună, în pline negocieri cu înlocuitorul lui Zeljko Kopic. Şefii “câinilor” l-au pus pe listă pe Nuno Campos, portughezul care în prezent o antrenează pe Zalaegerszeg, formaţie din prima ligă din Ungaria.

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Nuno Campos a încheiat sezonul pe locul cinci, jucând şi finala Cupei Ungariei, pierdută în faţa celor de la Ferencvaros, după prelungiri. Antrenorul s-a aflat pe lista celor de la Toulouse, în această vară.

Veste bună pentru Dinamo, la negocierile cu înlocuitorul lui Zeljko Kopic

Totuşi, Dinamo a primit o veste bună, deoarece Toulouse a ieşit din cursa pentru semnătura lui Nuno Campos, notează gsp.ro. Francezii au găsit antrenor, numindu-l pe danezul Jens Berthel Askou, după plecarea lui Carles Martinez Novell la Bayer Leverkusen.

Pentru a-l numi antrenor pe Nuno Campos, Dinamo trebuie să plătească suma de 200.000 de euro, atât cât este clauza portughezului, el mai având contract cu clubul maghiar pentru încă un sezon.

Dacă Toulouse nu mai este interesată de Nuno Campos, Dinamo se luptă cu cluburi din Polonia şi din Portugalia pentru semnătura antrenorului.

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Nuno Campos o antrenează pe Zalaegerszeg din iulie 2025, echipa terminând sezonul pe locul cinci în Ungaria. Înainte să-i preia pe maghiari, portughezul a antrenat-o pe Flamengo U20, după ce anterior a fost secund la Toluca, Tondela, Santa Clara, AS Roma, Braga, Șahtior, Porto sau Aves.

Campos a fost secundul lui Paulo Fonseca și a câștigat trei titluri alături de acesta la Șahtior, între 2017 și 2019. De asemenea, tot ca secund, portughezul mai are în palmares trei Cupe ale Ucrainei, cât și o Supercupă, dar și o Cupă a Portugaliei, cu Braga, și o Supercupă, cu Porto.

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