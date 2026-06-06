A fost luată decizia finală! Anunțul făcut de Casa Albă cu privire la vizele pentru jucătorii naționalei Iran

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026 / Profimedia

Jucătorii lotului Iranului pentru Cupa Mondială au primit vize de intrare în Statele Unite, a declarat vineri pentru Reuters un oficial de la Casa Albă, cu doar 10 zile înainte de primul meci al iranienilor, de la Los Angeles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh, a declarat joi seara că echipa nu primise încă vizele pentru SUA, dar acestea au fost acordate peste noapte, a precizat un reprezentant al Casei Albe.

Iran poate juca la Mondial

Statele Unite nu au eliberat încă vize pentru unii membri ai staffului tehnic şi administrativ al echipei Iranului, a relatat vineri agenţia de ştiri semioficială Fars.

„Vizele pentru unii membri ai staffului tehnic şi administrativ al echipei naţionale nu au fost încă eliberate, iar Ambasada SUA a refuzat până în prezent să le elibereze”, se arată în comunicat, fără a se menţiona sursa.

Războiul cu Iranul a transformat Cupa Mondială, cel mai mare eveniment sportiv mondial, într-o competiţie geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţia politică.