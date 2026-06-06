Momentul de criză care l-a salvat pe Cristiano Ronaldo! Cum a devenit miliardar

Cei de la Forbes îi dedică un articol lui Cristiano Ronaldo, sportivul care a câștigat mai mult ca oricare altul din istorie cât încă este activ! Conform calculelor Forbes, Ronaldo a câștigat în carieră peste 2 miliarde de dolari, dacă excludem taxele, comisioanele și ajustarea la inflație.
În acest moment, averea estimată a lui Cristiano Ronaldo este de 1,2 miliarde de dolari.
Momentul care l-a făcut miliardar
Un interviu! Înainte de Campionatul Mondial din 2022, cariera lui Cristiano Ronaldo devenise incertă, pentru prima dată de când portughezul debuta în fotbal. Nu se mai înțelegea cu Ten Hag la Manchester United și a vorbit public despre acest lucru într-un interviu cu Piers Morgan în noiembrie în acel an.
Consecința? Acord între jucător și club să fie reziliat contractul. În timp ce juca la Mondial pentru a 6-a oară, viitorul său era rezolvat: a ajuns în Arabia Saudită la Al-Nassr de unde încasează 200 de milioane de dolari anual!
Transferul la arabi l-a ajutat să păstreze mai mulți bani, deoarece acolo nu există impozit pe venitul personal. Brandul personal este unul extrem de puternic: are aproape 1 miliard de urmăritori pe conturile de social media, are contracte de sponsorizare pe viață cu Nike, și altele profitabile cu Binance sau Herbalife. A investit în afaceri sub brandul CR7, în companii precum Whoop sau Perplexity.
Deși diversificarea veniturilor a fost cheia transformării în miliardar, scrie Forbes, acea decizia de a se despărți de Manchester United și a pleca pe un contract nemaivăzut la Al-Nassr a contat enorm. În 2026, de exemplu, Cristiano Ronaldo a câștigat 300 de milioane de dolari, dintre care 235 de milioane din fotbal.
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