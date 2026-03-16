Home | Fotbal | Liga 1 | “Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

“Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 14:01

Caritate şi cumetrie. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu a reacţionat, după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a bifat primul meci din noul mandat împotriva celor de la Metaloglobus, partida terminându-se cu scorul de 0-0, în prima etapă de play-out.

Adrian Mutu nu înţelege cum Mirel Rădoi a fost convins de Gigi Becali să revină la FCSB. “Briliantul” a transmis că la FCSB nu era nevoie un “act de caritate”.

Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

De asemenea, Adrian Mutu este de părere că modul în care a fost readus Mirel Rădoi la FCSB poate crea un disconfort în vestiarul echipei. Antrenorul consideră că detaliile privind contractul tehnicianului campioanei nu ar fi trebuit făcute publice.

“Eu cred că venirea asta, în modul ăsta – da, a venit să mă ajute, nu vrea bani, pleacă, are un milion pe masă, tot timpul motive financiare, faptul că am venit din milă, ești nașul meu – creează un disconfort în sânul echipei și dă o nesiguranță. (n.r. e o imagine de neseriozitate) Este. Ei știau. Eu cred că anumite lucruri trebuie ținute în afara opiniei publice. (n.r. nu spui cât va sta Rădoi) Da, îl iei, îi faci salariu, are contract până în 2030, că pleacă el după aceea, e treaba lor. Apoi, în pauza competițională, când lumea nu mai e așa atentă, tu anunță că Mirel Rădoi are o ofertă.

Faptul acesta: Nașule, finule, nu vreau bani – parcă asta nu merge într-un fotbal profesionist. Mirel muncește acolo și munca lui trebuia cuantificată într-un fel. Indiferent că sunt nași, fini, el trebuie să își respecte statutul de antrenor, iar Gigi pe cel de patron. Ideea este că ce creezi tu în jurul tău și ce imagine dai, ce cred jucătorii?

Am venit să ajut. Caritate. Ceva caritabil. Lucrurile trebuiau făcute să dea o altă tentă, nu de cumetrie sau astea. Să fie făcute cu profesionalism”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Mirel Rădoi a semnat cu FCSB un contract valabil până la finalul sezonului. Antrenorul va avea ocazia să bifeze prima victorie din al doilea mandat vineri, atunci când campioana se va duela cu UTA, în a doua etapă de play-out.

Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în OrmuzRăzboi Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! Exclusiv
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! Exclusiv
Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”
U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile
Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes
“Nu există niciun risc să fie înlocuit”. Răzvan Burleanu, verdict despre Kyros Vassaras după ultimul scandal din Liga 1
Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi
Cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul de acţiuni de la Gică Hagi: “Treaba e serioasă”
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 4 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 5 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 6 VideoAtacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”