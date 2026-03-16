“Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Adrian Mutu a reacţionat, după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a bifat primul meci din noul mandat împotriva celor de la Metaloglobus, partida terminându-se cu scorul de 0-0, în prima etapă de play-out.
Adrian Mutu nu înţelege cum Mirel Rădoi a fost convins de Gigi Becali să revină la FCSB. “Briliantul” a transmis că la FCSB nu era nevoie un “act de caritate”.
Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
De asemenea, Adrian Mutu este de părere că modul în care a fost readus Mirel Rădoi la FCSB poate crea un disconfort în vestiarul echipei. Antrenorul consideră că detaliile privind contractul tehnicianului campioanei nu ar fi trebuit făcute publice.
“Eu cred că venirea asta, în modul ăsta – da, a venit să mă ajute, nu vrea bani, pleacă, are un milion pe masă, tot timpul motive financiare, faptul că am venit din milă, ești nașul meu – creează un disconfort în sânul echipei și dă o nesiguranță. (n.r. e o imagine de neseriozitate) Este. Ei știau. Eu cred că anumite lucruri trebuie ținute în afara opiniei publice. (n.r. nu spui cât va sta Rădoi) Da, îl iei, îi faci salariu, are contract până în 2030, că pleacă el după aceea, e treaba lor. Apoi, în pauza competițională, când lumea nu mai e așa atentă, tu anunță că Mirel Rădoi are o ofertă.
Faptul acesta: Nașule, finule, nu vreau bani – parcă asta nu merge într-un fotbal profesionist. Mirel muncește acolo și munca lui trebuia cuantificată într-un fel. Indiferent că sunt nași, fini, el trebuie să își respecte statutul de antrenor, iar Gigi pe cel de patron. Ideea este că ce creezi tu în jurul tău și ce imagine dai, ce cred jucătorii?
Am venit să ajut. Caritate. Ceva caritabil. Lucrurile trebuiau făcute să dea o altă tentă, nu de cumetrie sau astea. Să fie făcute cu profesionalism”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.
Mirel Rădoi a semnat cu FCSB un contract valabil până la finalul sezonului. Antrenorul va avea ocazia să bifeze prima victorie din al doilea mandat vineri, atunci când campioana se va duela cu UTA, în a doua etapă de play-out.
