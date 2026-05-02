Reacţia lui Lando Norris după ce a obţinut pole-position-ul în cursa de sprint! Ce a spus despre dificultăţi

Lando Norris a reuşit să obţină pole-position-ul în cursa de sprint de la Miami, care va putea fi urmărită sâmbătă, de la ora 18:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. După cursa de sprint, vor urma, de la 22:45, calificările pentru marea cursă, care se vor vedea tot pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la 22:50, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Calificările pentru sprint au fost unele excelente pentru McLaren. Colegul lui Norris, Oscar Piastri, s-a clasat pe 3, cei doi piloţi McLaren fiind intercalaţi de Kimi Antonelli, de la Mercedes, care a obţinut locul 2 în calificările pentru sprint la chiar ultimul tur înainte de finish.
Lando Norris: “Totdeauna m-am simţit bine în Miami”. Ce a spus despre dificultăţile întâmpinate
“(n.r: Îţi place în Miami) Da, a fost grozav. Un rezultat perfect pentru noi. Este un moment bun pentru a-i mulţumi echipei pentru toate acele upgrade-uri pe care le avem la maşină.
Toată echipa a muncit foarte mult pentru acest rezultat. Da, într-adevăr, totdeauna mi-a plăcut Miami, este un circuit interesant.
Este un rezultat foarte bun pentru noi, e abia la începutul weekend-ului, mai este foarte mult până la final.
(n.r: Având în vedere unde eraţi anterior faţă de Mercedes, vă aşteptaţi să fiţi aici acum?) Fiecare circuit este diferit. E greu să îţi dai seama. Ştim că acest circuit a fost întotdeauna favorabil maşinilor noastre.
Ştiam că ce am adus în plus la maşină va însemna un pas semnificativ. Presupunerea noastră s-a adeverit pe circuit. Încă din primul tur m-am simţit confortabil în maşină. Aici în Miami totdeauna m-am simţit bine pe circuit. E un mod bun de a începe weekend-ul.
(n.r: Temperatura pneurilor este critică în acest weekend. Cât de greu v-a fost să vă ocupaţi de ele?) A fost destul de greu. În Q2, turul meu a fost unul ratat, cam o secundă în spatele liderului. Chiar am discutat cu echipa dacă facem un tur sau două tururi. Am hotărât să facem un singur tur şi iată că strategia a fost bună. Turul a fost unul bun, în afară de virajul 16, pe care l-am ratat complet.
Condiţii dificile şi din punctul de vedere al vântului, dar sunt fericit să fiu din nou aici, să fiu pe această poziţie, n-am mai fost de mult”, a declarat Lando Norris după ce a obţinut pole-position-ul în cursa de sprint de la Miami.
