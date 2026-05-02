Reacţia lui Lando Norris după ce a obţinut pole-position-ul în cursa de sprint! Ce a spus despre dificultăţi

Lando Norris, la interviul de după calificările pentru cursa de sprint

Lando Norris a reuşit să obţină pole-position-ul în cursa de sprint de la Miami, care va putea fi urmărită sâmbătă, de la ora 18:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. După cursa de sprint, vor urma, de la 22:45, calificările pentru marea cursă, care se vor vedea tot pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la 22:50, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Calificările pentru sprint au fost unele excelente pentru McLaren. Colegul lui Norris, Oscar Piastri, s-a clasat pe 3, cei doi piloţi McLaren fiind intercalaţi de Kimi Antonelli, de la Mercedes, care a obţinut locul 2 în calificările pentru sprint la chiar ultimul tur înainte de finish.

Lando Norris: “Totdeauna m-am simţit bine în Miami”. Ce a spus despre dificultăţile întâmpinate

“(n.r: Îţi place în Miami) Da, a fost grozav. Un rezultat perfect pentru noi. Este un moment bun pentru a-i mulţumi echipei pentru toate acele upgrade-uri pe care le avem la maşină.

Toată echipa a muncit foarte mult pentru acest rezultat. Da, într-adevăr, totdeauna mi-a plăcut Miami, este un circuit interesant.

Este un rezultat foarte bun pentru noi, e abia la începutul weekend-ului, mai este foarte mult până la final.