Cât costă un bilet la meciul FCSB - Feyenoord - Antena Sport

După duelul cu Steaua Roșie Belgrad, care are loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, FCSB va juca ultimul meci al acestui an din Europa League pe Arena Națională, împotriva lui Feyenoord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida FCSB – Feyenoord, din runda a șasea a Fazei Ligii din Europa League, va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Oficialii clubului au scos la vânzare tichetele, iar fanii au de ales să cumpere tichete la preţurile de mai jos.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord, din Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 – Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA – INEL 1 – 60 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI

VIP 3 – 200 LEI

VIP 2 – 300 LEI

VIP 1 – 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.