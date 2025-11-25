Cât costă un bilet la meciul FCSB - Feyenoord - Antena Sport

După duelul cu Steaua Roșie Belgrad, care are loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, FCSB va juca ultimul meci al acestui an din Europa League pe Arena Națională, împotriva lui Feyenoord.
Partida FCSB – Feyenoord, din runda a șasea a Fazei Ligii din Europa League, va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Oficialii clubului au scos la vânzare tichetele, iar fanii au de ales să cumpere tichete la preţurile de mai jos.
„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord, din Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 – Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
PELUZA – INEL 3 – 40 LEI
PELUZA – INEL 2 – 50 LEI
PELUZA – INEL 1 – 60 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI
VIP 3 – 200 LEI
VIP 2 – 300 LEI
VIP 1 – 500 LEI
Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.
Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat pe pagina oficială a lui FCSB.
