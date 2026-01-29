Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește

Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 13:11

Comentarii
Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește

Ștefan Baiaram, accidentat în Universitatea Craiova - FC Botoșani / Sport Pictures

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment. Cel mai bun om al oltenilor spera să se refacă destul de repede, dar veștile de la Craiova nu sunt bune pentru el.

El a relaut pregătirea, dar separat. Asta înseamnă că șansele ca jucătorul să intre cu Farul Constanța sunt nule, anunță Fanatik.ro.

În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de gol.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Observator
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
14:13
“S-a minunat şi el când a aflat”. Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham
14:07
De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: “Le vor sări fulgii”
13:43
„The Gold”, serialul BAFTA cu Hugh Bonneville, este disponibil acum în AntenaPLAY
13:38
VIDEOLeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers
13:34
“Vine tsunami!” Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu “risc mare de tot” la FCSB
12:48
EXCLUSIV“Puteţi lua titlul?” Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Ce s-a schimbat la Dinamo
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul