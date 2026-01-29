Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește - Antena Sport

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap.
Baiaram a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment. Cel mai bun om al oltenilor spera să se refacă destul de repede, dar veștile de la Craiova nu sunt bune pentru el.
El a relaut pregătirea, dar separat. Asta înseamnă că șansele ca jucătorul să intre cu Farul Constanța sunt nule, anunță Fanatik.ro.
În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de gol.
