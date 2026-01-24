Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova - Botoșani: "Așa a fost să fie" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție după ce a ieșit accidentat în partida câștigată de Universitatea Craiova contra celor de la FC Botoșani, scor 2-0. Atacantul a dezvăluit care este primul verdict primit de la medici: entorsă.
Baiaram le-a dat cu siguranță emoții suporterilor olteni în meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani, în urma căruia alb-albaștrii au revenit pe primul loc în Liga 1. În minutul 64, fotbalistul s-a prăbușit pe teren după ce a sărit la o minge fără să fie însă atins de niciun adversar.
Ștefan Baiaram are entorsă
Baiaram a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment și că zilele următoare va purta o discuție alături de medicul echipei pentru a afla mai multe detalii în acest sens. Cel mai bun om al oltenilor a declarat de asemenea că speră să se refacă în perioada liberă pe care o va avea la dispoziție.
La flash-interviu, Baiaram a reiterat dorința sa de a lua titlul alături de Universitatea Craiova și a punctat că va pleca în vară cu siguranță.
“În primă fază este vorba despre o entorsă, sper să fiu bine. Avem două zile libere, încerc să mă refac în perioada asta. Nu știu cum anume s-a întâmplat, dar așa a fost să fie.
De luni o să vorbesc cu domnul doctor și o să-și dea seama, acum este la cald. După acel duel, am aterizat, n-am pus foarte bine piciorul și mi-a fugit.
Am avut o discuție cu conducerea chiar după ce am venit din cantonament, am avut o ofertă, am încercat și am vorbit cu conducerea să rămân. Nu era momentul, vreau să iau campionatul și la vară cu siguranță voi pleca.
Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri, ăsta a fost singurul obiectiv al meu. Dacă simțeam că nu am șansa să îmi îndeplinesc obiectivul, cu siguranță plecam“, a spus jucătorul lui Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.
În acest sezon, Baiaram a adunat 11 goluri și patru pase decisive în 33 de meciuri pentru Universitatea Craiova.
- “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
- Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
- “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
- Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”
- “Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani