Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova - Botoșani: "Așa a fost să fie" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție după ce a ieșit accidentat în partida câștigată de Universitatea Craiova contra celor de la FC Botoșani, scor 2-0. Atacantul a dezvăluit care este primul verdict primit de la medici: entorsă.

Baiaram le-a dat cu siguranță emoții suporterilor olteni în meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani, în urma căruia alb-albaștrii au revenit pe primul loc în Liga 1. În minutul 64, fotbalistul s-a prăbușit pe teren după ce a sărit la o minge fără să fie însă atins de niciun adversar.

Ștefan Baiaram are entorsă

Baiaram a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment și că zilele următoare va purta o discuție alături de medicul echipei pentru a afla mai multe detalii în acest sens. Cel mai bun om al oltenilor a declarat de asemenea că speră să se refacă în perioada liberă pe care o va avea la dispoziție.

La flash-interviu, Baiaram a reiterat dorința sa de a lua titlul alături de Universitatea Craiova și a punctat că va pleca în vară cu siguranță.

“În primă fază este vorba despre o entorsă, sper să fiu bine. Avem două zile libere, încerc să mă refac în perioada asta. Nu știu cum anume s-a întâmplat, dar așa a fost să fie.