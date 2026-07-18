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Cătălin Cîrjan a cerut transferuri la Dinamo, înainte de debutul în noul sezon. Ce a spus și Nuno Campos

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 12:59

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Cătălin Cîrjan a cerut transferuri la Dinamo, înainte de debutul în noul sezon. Ce a spus și Nuno Campos

Cătălin Cîrjan, în timpul unei conferințe de presă la Dinamo

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Cătălin Cîrjan și Nuno Campos au fost prezenți la conferința de presă a lui Dinamo, înaintea confruntării cu Petrolul din prima etapă de Liga 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 19:30.

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Nuno Campos s-a declarat pregătit să bifeze primul meci oficial pe banca lui Dinamo. Antrenorul portughez a transmis că la echipă e un nou început, sperând să debuteze cu dreptul.

Nuno Campos și Cătălin Cîrjan, mesaje ferme înainte de Petrolul – Dinamo

Sezonul a început deja pentru mine, mă simt bine. Ne gândim la primul meci, e cel mai important. Trebuie să înțelegem că e un nou început, e începutul unui nou proiect. Peste tot e la fel. Jucătorii sunt pregătiți, dar avem nevoie de timp să-i pregătim mai bine, vom crește ca echipă și vom vedea la final.

Toți din club știu ce avem nevoie, ce posturi trebuie îmbunătățite, am conversații cu cei din conducere. Toți știu cu ce dificultăți ne confruntăm, e începutul sezonului. E o situație normală la început la toate echipele.

Cel mai important e să luăm meci cu meci, privim către meciul cu Petrolul acum, să ne îmbunătățim jocul ulterior, să ne îmbunătățim ca echipă. Aveți un oraș frumos, ne-am acomodat destul de repede. E un oraș foarte frumos. Jucăm pentru fani, sunt inima echipei. Trebuie să devenim puternici împreună, să luptăm pentru cele trei puncte pentru ei, fanii fac parte din familia noastră”, a declarat Nuno Campos, la conferința de presă.

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Cătălin Cîrjan a cerut transferuri la Dinamo, subliniind că echipa mai are nevoie de întăriri. Căpitanul „câinilor” a subliniat, totuși, că pregătirea sub comanda lui Nuno Campos a fost una excelentă, obiectivul echipei fiind clasarea pe primele trei locuri din Liga 1.

„E un nou sezon pentru noi, al treilea pentru mine la Dinamo. Sunt pregătit, cred că ne-am pregătit foarte bine în această perioadă, rămâne doar să intrăm pe teren și să arătăm asta. Vreau să demonstrăm că merităm să jucăm pentru Dinamo, să dăm totul pentru acest club.

Nu au venit foarte mulți, doar câțiva până acum. Așteptăm și mai mulți, cei care au venit s-au integrat foarte bine, așteptăm să vedem cum vom arăta cu toții. Obiectivul clubului este unul foarte mare anul acesta. Avem nevoie de jucători, dar cred că ne-am pregătit foarte bine cu Mister, avem ideile noastre și trebuie să le punem în aplicare”, a spus și Cătălin Cîrjan.

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