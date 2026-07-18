Cătălin Cîrjan a cerut transferuri la Dinamo, înainte de debutul în noul sezon. Ce a spus și Nuno Campos

Cătălin Cîrjan și Nuno Campos au fost prezenți la conferința de presă a lui Dinamo, înaintea confruntării cu Petrolul din prima etapă de Liga 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 19:30.

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Nuno Campos s-a declarat pregătit să bifeze primul meci oficial pe banca lui Dinamo. Antrenorul portughez a transmis că la echipă e un nou început, sperând să debuteze cu dreptul.

Nuno Campos și Cătălin Cîrjan, mesaje ferme înainte de Petrolul – Dinamo

„Sezonul a început deja pentru mine, mă simt bine. Ne gândim la primul meci, e cel mai important. Trebuie să înțelegem că e un nou început, e începutul unui nou proiect. Peste tot e la fel. Jucătorii sunt pregătiți, dar avem nevoie de timp să-i pregătim mai bine, vom crește ca echipă și vom vedea la final.

Toți din club știu ce avem nevoie, ce posturi trebuie îmbunătățite, am conversații cu cei din conducere. Toți știu cu ce dificultăți ne confruntăm, e începutul sezonului. E o situație normală la început la toate echipele.

Cel mai important e să luăm meci cu meci, privim către meciul cu Petrolul acum, să ne îmbunătățim jocul ulterior, să ne îmbunătățim ca echipă. Aveți un oraș frumos, ne-am acomodat destul de repede. E un oraș foarte frumos. Jucăm pentru fani, sunt inima echipei. Trebuie să devenim puternici împreună, să luptăm pentru cele trei puncte pentru ei, fanii fac parte din familia noastră”, a declarat Nuno Campos, la conferința de presă.