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Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: „O imensă provocare”

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 12:17

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Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: O imensă provocare”

Lionel Messi, în timpul meciului Anglia - Argentina / Profimedia

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Neutralizarea lui Lionel Messi va reprezenta o „provocare uriaşă” pentru Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Argentinei, a declarat, vineri, mijlocaşul spaniol Mikel Merino.

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Căpitanul echipei „Albiceleste” a fost arhitectul calificării deţinătoarei titlului mondial în finala de duminică, de la East Rutherford, oferind două pase decisive în meciul cu Anglia (2-1). Pe parcursul turneului, în care împarte titlul de cel mai bun marcator cu francezul Kylian Mbappe (8 goluri), el a demonstrat că îşi menţine un nivel de joc excepţional la vârsta de 39 de ani.

Mikel Merino, declarații înainte de finala Spania – Argentina

Este o provocare uriaşă, o sursă incredibilă de motivaţie pentru mine şi pentru întreaga echipă. Faptul că putem juca împotriva unei echipe precum Argentina, care a câştigat deja acest trofeu, conferă meciului o importanţă şi mai mare, iar eu sunt încântat să trăiesc acest moment”, le-a declarat Merino jurnaliştilor, la centrul de antrenament din East Hanover, New Jersey.

Deşi a început meciurile ca rezervă, mijlocaşul a avut un rol decisiv pentru „La Roja”, marcând golurile victoriei în partidele extrem de disputate împotriva Portugaliei (1-0), în optimile de finală, şi a Belgiei (2-1), în sferturile de finală.

„Am o încredere uriaşă în mine şi în capacităţile mele şi, de fiecare dată când intru pe teren, cred că pot avea un impact pozitiv asupra echipei”, a declarat el. „Dar, sincer, nu contează cine este eroul, important este ca echipa să câştige la final”.

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„Când câştigi un titlu, acesta aparţine tuturor, nu doar celor unsprezece titulari”, a adăugat el.

Merino a evidenţiat, totodată, talentul „impresionant” al lui Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, care îl va înfrunta pe Messi în premieră, într-o confruntare între trecutul li viitorul clubului FC Barcelona.

Merino, în vârstă de 30 de ani, a prezis că finala împotriva Argentinei va fi „un meci intens” şi că arbitrul va trebui să „controleze intensitatea şi frecvenţa atacurilor şi a faulturilor”.

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„Cu cât mingea se mişcă mai repede între noi, cu atât mai puţin timp va avea adversarul pentru a comite un fault”, a subliniat el.

Finala Spania – Argentina este programată duminică pe New Jersey Stadium. Partida va începe de la ora 22:00 și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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