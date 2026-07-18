Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: „O imensă provocare”

Neutralizarea lui Lionel Messi va reprezenta o „provocare uriaşă” pentru Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Argentinei, a declarat, vineri, mijlocaşul spaniol Mikel Merino.

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Căpitanul echipei „Albiceleste” a fost arhitectul calificării deţinătoarei titlului mondial în finala de duminică, de la East Rutherford, oferind două pase decisive în meciul cu Anglia (2-1). Pe parcursul turneului, în care împarte titlul de cel mai bun marcator cu francezul Kylian Mbappe (8 goluri), el a demonstrat că îşi menţine un nivel de joc excepţional la vârsta de 39 de ani.

Mikel Merino, declarații înainte de finala Spania – Argentina

„Este o provocare uriaşă, o sursă incredibilă de motivaţie pentru mine şi pentru întreaga echipă. Faptul că putem juca împotriva unei echipe precum Argentina, care a câştigat deja acest trofeu, conferă meciului o importanţă şi mai mare, iar eu sunt încântat să trăiesc acest moment”, le-a declarat Merino jurnaliştilor, la centrul de antrenament din East Hanover, New Jersey.

Deşi a început meciurile ca rezervă, mijlocaşul a avut un rol decisiv pentru „La Roja”, marcând golurile victoriei în partidele extrem de disputate împotriva Portugaliei (1-0), în optimile de finală, şi a Belgiei (2-1), în sferturile de finală.

„Am o încredere uriaşă în mine şi în capacităţile mele şi, de fiecare dată când intru pe teren, cred că pot avea un impact pozitiv asupra echipei”, a declarat el. „Dar, sincer, nu contează cine este eroul, important este ca echipa să câştige la final”.