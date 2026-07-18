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Nadia Comăneci, 50 de ani de la primul 10 din istorie! Ziua în care „Zeiţa de la Montreal” a atins perfecţiunea

Antena Sport Publicat: 18 iulie 2026, 11:00 / Actualizat: 18 iulie 2026, 12:37

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Nadia Comăneci, 50 de ani de la primul 10 din istorie! Ziua în care „Zeiţa de la Montreal a atins perfecţiunea

Nadia Comăneci, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976

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18 iulie 1976 este ziua în care perfecţiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

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Într-o sală olimpică din Montreal, o gimnastă de doar 14 ani a realizat ceea ce lumea sportului considera imposibil. Tabela electronică, construită să afişeze maximum 9.99, a arătat 1.00, pentru că nimeni nu îşi imaginase că perfecţiunea putea fi atinsă.

Nadia Comăneci, 50 de ani de la primul 10 din istorie

„În acea clipă, Nadia Comăneci nu a câştigat doar o competiţie. A schimbat pentru totdeauna gimnastica. A schimbat felul în care lumea priveşte performanţa. A demonstrat că limitele există doar până când cineva are curajul să le depăşească.

Primul 10 nu a fost despre o notă. A fost despre ani de muncă, disciplină, sacrificii şi încrederea că fiecare exerciţiu poate fi făcut puţin mai bine decât cel de ieri.

De aceea, după 50 de ani, acel moment continuă să inspire. Îi inspiră pe copiii care intră pentru prima dată într-o sală de sport. Îi inspiră pe cei care aleg să nu renunţe. Îi inspiră pe toţi cei care înţeleg că performanţa adevărată nu se măsoară doar în medalii, ci în puterea de a transforma un vis într-o realitate.

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În Anul Nadia 2026, celebrăm nu doar primul 10 din istorie. Celebrăm valorile care l-au făcut posibil: Perseverenţa. Curajul. Disciplina. Respectul. Inspiraţia.

Şi convingerea că perfecţiunea nu este un scop în sine, ci rezultatul pasiunii şi al muncii duse până la capăt. 18 iulie 1976. Perfecţiunea a fost atinsă. Moştenirea ei continuă să inspire lumea”, scrie Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

În România, anul 2026 este anul Nadia Comăneci, iar marea campioană a fost decorată, la 30 mai, de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

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NADIA COMĂNECI – FETIŢA DIN ONEŞTI CARE A STRĂLUCIT PE PODIUMURILE LUMII

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961 la Oneşti, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecţionată de antrenorul Marcel Duncan şi legitimată la AS Flacăra Oneşti. Din 1971 a fost antrenată de Bela şi Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

În 1974 a obţinut primul mare succes peste hotare, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană).

A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obţinute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un „record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme), scrie cosr.ro. Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

După 1977, Nadia s-a pregătit la Bucureşti, cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraş (aprilie 1980 – august 1981). Nadia Comăneci a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească şi două medalii de argint, la sărituri şi cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg. În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

A cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală şi a intrat definitiv în posesia „Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reuşit această performanţă. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, desfăşurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol şi sărituri, pe locul al doilea la bârnă şi pe locul al treilea, la individual compus. În 1981, la Universiada de la Bucureşti, Nadia a obţinut cinci medalii de aur.

S-a retras din activitatea competiţională în 1984, având în palmares 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În codul de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborâre Comăneci” şi „salt Comăneci”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996 a fost aleasă preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG). Fundaţia americană pentru Sport Feminin (WSF), care anual premiază femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. De asemenea, Nadia şi performanţele sale remarcabile au fost incluse în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului. În 1984, Comitetul Internaţional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului şi servicii remarcabile aduse cauzei olimpice. Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”. În anul 2000, i s-a conferit Ordinul naţional „Steaua României” în grad de comandor.

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