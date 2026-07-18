Când debutează Eddy Gnahore la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după succesul cu FC Argeș

Gigi Becali a anunțat când poate debuta Eddy Gnahore la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo, transferat de roș-albaștri în această vară, a lipsit de la duelul cu FC Argeș.

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FCSB a avut parte de un debut perfect de sezon. În prima etapă din Liga 1, roș-albaștrii au învins-o cu 2-0 pe FC Argeș, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

Când debutează Eddy Gnahore la FCSB

Venit mai târziu la FCSB, Eddy Gnahore nu a stat nici pe bancă la meciul disputat în Ghencea, cu piteștenii. După partidă, Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul ar putea bifa primele minute la FCSB joi, în duelul cu Auda din turul doi preliminar de Conference League.

„Gnahore cred că va juca joi. E posibil să fie cu Auda, dar nu știu încă, vedem. Poate îl mai protejăm un meci”, a declarat Gigi Becali, după FCSB – FC Argeș 2-0, conform primasport.ro.

Eddy Gnahore a fost prezentat oficial la FCSB în această săptămână, fiind al doilea transfer realizat de roș-albaștri în actuala perioadă de mercato, după Ronny Labonne. Gigi Becali s-a înțeles și cu Aymen Boutoutaou, de la Sochaux, care urmează să semneze.