Când debutează Eddy Gnahore la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după succesul cu FC Argeș

Gigi Becali a anunțat când poate debuta Eddy Gnahore la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo, transferat de roș-albaștri în această vară, a lipsit de la duelul cu FC Argeș.
FCSB a avut parte de un debut perfect de sezon. În prima etapă din Liga 1, roș-albaștrii au învins-o cu 2-0 pe FC Argeș, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.
Când debutează Eddy Gnahore la FCSB
Venit mai târziu la FCSB, Eddy Gnahore nu a stat nici pe bancă la meciul disputat în Ghencea, cu piteștenii. După partidă, Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul ar putea bifa primele minute la FCSB joi, în duelul cu Auda din turul doi preliminar de Conference League.
„Gnahore cred că va juca joi. E posibil să fie cu Auda, dar nu știu încă, vedem. Poate îl mai protejăm un meci”, a declarat Gigi Becali, după FCSB – FC Argeș 2-0, conform primasport.ro.
Eddy Gnahore a fost prezentat oficial la FCSB în această săptămână, fiind al doilea transfer realizat de roș-albaștri în actuala perioadă de mercato, după Ronny Labonne. Gigi Becali s-a înțeles și cu Aymen Boutoutaou, de la Sochaux, care urmează să semneze.
Eddy Gnahore a participat recent la o conferință de presă de prezentare la FCSB și a vorbit despre Gigi Becali. Mijlocașul nu se teme de presiunea pusă de patronul roș-albaștrilor.
„Va fi o presiune bună din partea patronului. Este cineva foarte atent la detalii și își dorește să câștige fiecare meci. Vrea să performăm la cel mai înalt nivel. Mie îmi place presiunea, așa că nu cred că aceasta va fi o problemă.
Indiferent dacă voi juca bine sau nu, voi da mereu 100% pe teren. Asta sunt eu, asta este personalitatea mea. Un lucru pe care nu îl voi face niciodată este să păcălesc jocul”, a spus Eddy Gnahore.
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