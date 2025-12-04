Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 17:47

Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: Sosirea lui se apropie”

Louis Munteanu / Colaj Antena Sport

Presa din Franța vorbește tot mai mult despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Atacantul român este urmărit de mai multe cluburi de top din Hexagon, cei mai „vocali” fiind cei de la Nantes.

„Canarii” ar oferi opt milioane de euro pentru fotbalistul evaluat de Transfermarkt la cinci milioane de euro. Sezonul acestuia a fost unul modest la gruparea ardeleană, cel puțin până acum.

Louis Munteanu, tot mai aproape de transferul în Franța

Louis Munteanu este tot mai aproape de plecarea din Gruia, asta după ce mai multe cluburi din Franța și-au manifestat interesul pentru a-l transfera în această iarnă.

Recent, președintele Iuliu Mureșan a confirmat că CFR Cluj are nevoie să vândă jucători în perioada de „mercato” din această iarnă, pentru a putea supraviețui din punct de vedere financiar.

Presa din Hexagon scrie că Nantes este cel mai aproape de a obține semnătura atacantului care a cucerit titlul de golgheter în sezonul precedent din Liga 1.

„Sosirea lui Louis Munteanu, atacant tehnic și percutant în vârstă de 23 de ani, se apropie. În Ligue 1, un club îl curtează cu asiduitate, canarii sunt în pole-position”, au scris cei de la foot01.com.

