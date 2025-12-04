„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana - Antena Sport

Închide meniul
„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 17:21

Florin Cernat și Mihai Stoica/ SportPictures

Florin Cernat (45 de ani) a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, la FCSB. Fostul jucător a semnat cu roș-albaștrii și este noul director sportiv al clubului condus de Gigi Becali.  

Cernat a dezvăluit că a discutat cu Mihai Stoica înainte să o lase pe Voluntari și să semneze cu FCSB. Acesta a dezvăluit că se cunoaște cu președintele Consiliului de Administrație al campioanei de mai bine de 30 de ani. 

„(Cum ai ajuns la FCSB?) Cu el am vorbit, am stat de vorbă, căută pe cineva de încredere, eu cu MM ne ştim de peste 30 de ani”, a declarat Florin Cernat, conform orangesport.ro. 

Florin Cernat a fost întrebat și dacă este „stelist de mic”. El a oferit un răspuns ferm și a transmis că i-a susținut întotdeauna pe roș-albaștri, deși tatăl său este fanul celor de la Dinamo. 

„(Ești stelist de mic?) Eu întotdeauna am spus şi spun şi în continuare şi afară pe unde mergi, singura echipa din România pe care o pronunţa e Steaua. Pentru că au avut cele mai bune rezultate în Europa şi e normal să se vorbească. Tata e dinamovist, eu dacă ţineam cu Steaua? … Fiind şi MM aici e normal să fiu mai apropiat de el şi de Steaua!”, a mai spus Florin Cernat. 

Anterior, Florin Cernat a fost director sportiv la Voluntari. Ca jucător, Cernat a evoluat, printre altele, la Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul. 

